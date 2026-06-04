Qué hacer en Sevilla esta semana: El circo toma la ciudad con el arranque de la 19ª edición de Circada

Sevilla afronta una intensa semana cultural en la que el flamenco, la música barroca, el circo contemporáneo y las artes visuales compartirán protagonismo.

La programación prevista entre el 4 y el 10 de junio incluye el regreso de EmPEÑAdos por Sevilla, nuevas citas del ciclo Las Noches de Euterpe, la celebración de Circada y una amplia oferta expositiva repartida por distintos espacios de la ciudad.

Real Fábrica de Artillería

La Real Fábrica de Artillería volverá a convertirse esta semana en uno de los principales escenarios culturales de la ciudad con una nueva cita del III Ciclo Las Noches de Euterpe.

El próximo 4 de junio, la formación Accademia del Piacere presentará el concierto ‘Los maestros del contrapunto’, una propuesta que explora el diálogo musical entre Johann Sebastian Bach y Antonio de Cabezón, dos figuras esenciales en la evolución del contrapunto europeo.

El ciclo concluirá el próximo 25 de junio con el espectáculo ‘Spain on Fire’, dedicado al Barroco español.

ARTILLERA

La programación de la Real Fábrica de Artillería continuará los días 6 y 7 de junio con una nueva edición del ciclo ARTILLERA, dedicado a las artes escénicas contemporáneas.

La propuesta arrancará con el taller ‘La libertad en la desvergüenza, maneras de crear desde la autoficción’, impartido por Carlota Berzal y María Cazenave, integrantes de la compañía La Decadensia.

La jornada del 7 de junio reunirá varias propuestas escénicas que combinan estrenos en Sevilla, trabajos consolidados y proyectos concebidos específicamente para el ciclo.

Entre ellas figuran ‘Las herederas’, de La Decadensia; ‘El pintor y la modelo’, de Roberto Martínez con música en directo de Pablo Peña; ‘Las vecinas. Sillas y cómo me siento’, de Eva Escudier; y una creación exclusiva desarrollada por Lela Soto y David Cordero.

Circada

La decimonovena edición del Festival Circada comenzará esta semana bajo el lema ‘La utopía de las cosas pequeñas’.

Entre el 4 y el 21 de junio, distintos espacios de Sevilla acogerán espectáculos de calle y sala, galas, coproducciones y actividades profesionales que consolidan al festival como una de las principales citas del circo contemporáneo en España.

La programación arrancará con Panorama, una muestra que se desarrollará entre los días 4 y 7 de junio y que reunirá once espectáculos y veintidós funciones de compañías nacionales e internacionales.

El Teatro Alameda será además sede de los Showcases Panorama, una sesión abierta al público en la que se presentarán cinco proyectos en proceso de creación. La programación culminará durante ese primer fin de semana con la Gran Gala Circada, una de las propuestas más destacadas de esta edición.

EmPEÑAdos

El flamenco ocupará un lugar protagonista en la agenda cultural con el regreso de EmPEÑAdos por Sevilla, una iniciativa que contempla más de cuarenta recitales distribuidos por distintas peñas flamencas de la ciudad.

El programa, impulsado por el Ayuntamiento de Sevilla dentro de su línea de Promoción del Flamenco, busca acercar esta manifestación cultural a los barrios, reforzar el tejido asociativo flamenco y facilitar el acceso gratuito a la programación.

La primera cita destacada de esta edición tendrá lugar el 6 de junio en la Peña Flamenca La Fragua, donde actuará Manuel Tudela.

Exposiciones

La programación expositiva continúa ofreciendo múltiples propuestas en diferentes espacios municipales. Factoría Cultural acoge hasta el 12 de junio ‘Periferia’, del fotógrafo y director francés Julien Soulier, una mirada artística a los márgenes más íntimos y evocadores de la Feria de Abril.

Por su parte, el Centro de la Cerámica de Triana mantiene abierta hasta el 26 de junio la exposición colectiva ‘Ritos, retos y restos’, una reflexión sobre los procesos previos a la creación artística a través de la obra de seis creadores contemporáneos.

La Sala Atín Aya exhibe hasta el 20 de septiembre ‘Maquinaciones para un decenio’, una amplia retrospectiva fotográfica de Pive Amador que recupera más de doscientas imágenes para retratar la Sevilla de los años setenta desde la óptica de la contracultura y la transformación social.

La Real Fábrica de Artillería completa la oferta expositiva con dos muestras. La primera, ‘Te dormirás y soñarás con la canción de las flores’, de Raquel Algaba, plantea una reflexión sobre la felicidad, el deseo y la memoria a partir del mito de los comedores de loto.

La segunda, ‘Hierve el huerto, ¡oh, oh!’, de Irene Infantes, propone un recorrido por la memoria, el territorio y la historia industrial del emblemático recinto sevillano.

I Concurso Joaquín Turina

Entre las iniciativas culturales impulsadas por el Ayuntamiento destaca también la convocatoria del I Concurso de Música de Cámara y para Solista Joaquín Turina para Jóvenes Intérpretes.

El certamen, de carácter internacional, está dirigido a músicos menores de 31 años y persigue fomentar el estudio y la difusión de la obra del compositor sevillano, además de apoyar la proyección profesional de nuevos talentos.

La competición contará con una fase de preselección y una final presencial abierta al público. Los participantes deberán interpretar un programa que incluya al menos una obra de Joaquín Turina y podrán optar a siete premios con una dotación económica global de 15.000 euros.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante sesenta días naturales desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.