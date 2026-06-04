La genialidad de Morante abre la Puerta del Príncipe un mes y medio después de la cornada

Volvía un laureado Morante de La Puebla al coso del Baratillo donde derramó su sangre hace un mes y medio para decir -y demostrar con hechos- que es uno de los toreros más grandes de la historia y sumar una Puerta del Príncipe más.

La tercera de su carrera, esa que no pudo ser la pasada feria para no faltar al reglamento, no porque no la mereciera.

Pero también volvía Morante a su plaza para lanzar a los cuatro vientos que está en un momento que es capaz de pegarle muletazos con clase a la primera mosca que se le pose.

Con todo a favor, eso sí, cortó tres orejas en la corrida del Corpus que, con buen criterio, el empresario de Sevilla, José María Garzón, se empeñó en recuperar y Morante brilló más que el sol como dice el refrán.

Ni la mal presentada corrida de los hermanos García Jiménez -Matilla-, tras un ajetreado baile de corrales, ni el escaso juego, impidieron al diestro cigarrero triunfar una vez más ante un público más entregado a su toreo que nunca.

Sin llegar al éxtasis de otras tardes, no se le puede poner un pero porque con esos dos toros de escaso trapío y tan insulsos no se puede estar mejor. El cuarto, incluso, hizo honor a su nombre, 'Sosito'.

Pero lo que estaba en su mano, la torería y la clase, la puso toda Morante y Juan José Domínguez, que lo lidió a la perfección. Y ya Morante hizo lo que parecía imposible, cortarle dos orejas con un ajuste imposible y una suavidad extrema.

Cada muletazo fue más lento, más templado, más hondo y profundo... y más de verdad, rematando con molinetes para cambiarse de pitón y llevárselo con una cadencia imposible hasta el final de la cadera. Y todo ligado en un palmo de terreno en una faena que solo la puede hacer un genio.

En la última tanda, al animal le costaba más, pero el cambio de mano fue sublime, como fueron los estatuarios finales y la estocada por derecho. El toro se amorcilló, pero los gritos de 'José Antonio, Morante de la Puebla' desataron el delirio.

Antes, a su primero le cortó una oreja. Con este sí se pudo explayar con el capote para rematar con una media que paró el pulso de más de uno. Fue eterna, con el mentón en el pecho y como si fuera un niño Seise bailando por la festividad del Corpus.

A este lo acompañó, más bien lo acarició, dejando en el albero sevillano toda su torería, que es inabarcable. El toro tuvo movilidad y acabó entregándose a su muleta, haciéndole todo a favor.

La última tanda, al volver a la mano derecha, caló en el tendido al ligarlo con un muletazo que duró una barbaridad para rematarlo con un cambio de mano único porque solo lo puede hacer él con una maestría absoluta. A este también lo mató por derecho tirándolo patas arriba.