El Corpus recupera su esencia en Sevilla: brilla más que el sol con una gran afluencia de público en calles engalanadas

El Corpus Christi ha vuelto a mostrar este jueves su rostro más brillante en Sevilla. No solo por la luz de una mañana marcada por las altas temperaturas y un cielo despejado, sino también por la extraordinaria presencia de sevillanos y visitantes que han abarrotado el centro histórico para acompañar una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad.

La sensación compartida entre quienes han recorrido las calles desde primeras horas ha sido la de asistir a una edición especialmente concurrida, con una asistencia superior a la de los últimos años y con un ambiente que ha recordado a las grandes jornadas festivas de la capital andaluza.

Desde mucho antes del inicio de la procesión, las calles del entorno de la Catedral, la Plaza de San Francisco y los principales puntos del recorrido han comenzado a llenarse de público.

Familias enteras, turistas, representantes de hermandades y numerosos fieles han buscado un lugar privilegiado para contemplar un cortejo que ha vuelto a convertir el casco antiguo en un escenario de tradición, arte y devoción.

La procesión ha arrancado a primera hora de la mañana y ha avanzado durante varias horas por el corazón de la ciudad acompañada por una nutrida representación institucional, religiosa y social.

Como cada año, el Corpus ha reunido a autoridades civiles, militares y eclesiásticas, además de una amplia presencia de hermandades y corporaciones que han dado forma a uno de los cortejos más importantes del calendario sevillano.

Nueva estética

Uno de los aspectos más comentados de esta edición ha sido la renovación estética del recorrido. El Ayuntamiento ha estrenado un nuevo conjunto de banderolas decorativas que han aportado una imagen renovada a las calles por las que ha transcurrido la procesión.

Los nuevos elementos ornamentales, distribuidos a lo largo del itinerario, han contribuido a reforzar el carácter festivo de una celebración que cuida especialmente cada detalle visual.

A ello se ha sumado el esfuerzo realizado por hermandades, asociaciones y colectivos para embellecer el recorrido con altares, balcones engalanados y escaparates temáticos.

La ciudad ha vuelto a demostrar su capacidad para transformar el espacio urbano en un auténtico museo al aire libre, donde la creatividad y el patrimonio artístico se han puesto al servicio de la solemnidad de la fiesta sacramental.

Nuevo recorrido

También ha habido novedades en el recorrido. La organización ha introducido modificaciones en algunos tramos del itinerario, permitiendo que la procesión discurriera por espacios diferentes a los habituales.

Entre los momentos más esperados ha destacado el paso de las imágenes y representaciones que tradicionalmente acompañan al Santísimo Sacramento.

Figuras tan vinculadas a la historia religiosa de Sevilla como Santa Ángela de la Cruz, San Fernando, San Isidoro, San Leandro o las santas Justa y Rufina han formado parte de una procesión que ha vuelto a reunir siglos de historia y patrimonio.

Junto a ellas han desfilado piezas de enorme valor artístico y devocional, culminando con la presencia de la Custodia de Arfe, considerada una de las grandes obras maestras de la orfebrería española.

La música también ha tenido un papel destacado durante la mañana. El acompañamiento sonoro ha contribuido a reforzar la solemnidad de cada tramo del recorrido y ha añadido un matiz especial a una celebración en la que tradición y liturgia se entrelazan de forma única.

Las portadas instaladas en la Plaza de San Francisco han vuelto a convertirse en otro de los focos de atención para el público. Cientos de personas han pasado por este enclave para admirar unas estructuras que cada año sirven como carta de presentación visual del Corpus sevillano y que en esta ocasión han rendido homenaje a destacadas corporaciones de la ciudad.

La combinación de tradición, patrimonio y participación ciudadana ha permitido vivir una jornada que muchos recordarán como una de las más multitudinarias de los últimos años, confirmando que el Corpus sigue siendo una de las grandes citas del calendario sevillano.