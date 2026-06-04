Aarón Palacio y la Real Venta de Antequera estrenan los premios taurinos Malandro 2026

El torero Aarón Palacio y los propietarios de la Venta de Antequera, Lola Rojas y Daniel de la Fuente. Europa Press/Salvador López Medina

El matador de toros Aarón Palacio y la Real Venta de Antequera han sido galardonados con los I Premios Taurinos del restaurante Malandro para distinguir la excelencia, el esfuerzo y el compromiso con la tauromaquia.

Así, el diestro Aarón Palacio ha sido distinguido con el Premio 'Malandro Pepín Martín Vázquez' al torero revelación de la temporada en Sevilla, mientras que la Real Venta de Antequera ha recibido el Premio 'Malandro Ignacio Sánchez Mejías' a la institución relevante en defensa de la tauromaquia.

La decisión ha correspondido a un jurado formado por los periodistas Inma León (El Español), Patricia Navarro (La Razón), José Manuel Peña (ABC-7TV), Álvaro Rodríguez del Moral (Diario de Sevilla), Jesús Bayort (Canal Sur), Álvaro Acevedo (Cuadernos TM), Antonio Muñoz (El Correo de Andalucía), Ignacio Moreno de Terry (OneToroTV), Paco García (Cadena SER) e Ignacio Sánchez-Mejías, en representación de la familia Sánchez-Mejías.

A ellos se suman José María Garzón, empresario de la Plaza de Toros de Sevilla, como presidente de honor, y Carlos Javier Trejo, director de QUERCUS XXI, como secretario, ambos con funciones de supervisión del proceso.

En concreto, el jurado ha otorgado el galardón a Aarón Palacio por la sólida e impactante actuación que protagonizó el pasado 15 de abril en la Real Maestranza ante toros de Santiago Domecq, una tarde en la que dejó patente un concepto del toreo lleno de personalidad, profundidad y madurez impropia de su juventud.

Nacido en Biota (Zaragoza) en 2005, Aarón Palacio ha protagonizado una de las proyecciones más destacadas de la nueva generación de toreros.

Formado en la Escuela Taurina Mar de Nubes junto a Miguel Cuartero, mostró desde sus primeros pasos en los ruedos unas cualidades poco comunes y una personalidad propia que pronto despertaron el interés de aficionados y profesionales.

Su trayectoria ha estado marcada por importantes triunfos en plazas de máxima exigencia como Sevilla, Madrid, Bilbao o Nimes, consolidándose como uno de los nombres con mayor proyección del panorama taurino actual.

Emblema y defensa de la tauromaquia

Por unanimidad, el Premio ‘Malandro Ignacio Sánchez Mejías’ a la institución relevante en defensa de la tauromaquia ha sido concedido a la Real Venta de Antequera, propiedad de Lola Rojas y Daniel De La Fuente.

La histórica venta sevillana, un espacio con casi un siglo de historia, ha recuperado en los últimos años un protagonismo fundamental dentro de la vida taurina de la ciudad gracias a la apuesta impulsada por Lances de Futuro, la nueva empresa que gestiona la Maestranza.

Durante esta temporada ha acogido hasta cinco corridas de toros que posteriormente fueron lidiadas en el coso maestrante, devolviendo a la ciudad una tradición desaparecida durante casi cuatro décadas.

Ubicada en la Avenida de Jerez, la Real Venta de Antequera vuelve a ser el lugar donde descansan los toros en los días previos a los festejos, permitiendo que veterinarios, profesionales y aficionados puedan contemplar las reses antes de su lidia.

Pero la importancia de este espacio trasciende el ámbito estrictamente taurino al formar parte del patrimonio cultural de la ciudad y ocupar un lugar destacado en la historia intelectual española tras escoger la primera reunión de los poetas de la Generación del 27 en homenaje a Luis de Góngora, impulsada por Ignacio Sánchez Mejías, figura que precisamente da nombre a este galardón.

La ceremonia de entrega de los I Premios Taurinos Malandro tendrá lugar a finales de septiembre, en el marco de la Feria de San Miguel, una de las grandes citas del calendario taurino sevillano.

En apenas dos años, el restaurante ha sabido reunir en un mismo espacio tres de las grandes señas de identidad de Sevilla: la cultura, la gastronomía y la tauromaquia. También por su ubicación, justo frente a la Real Maestranza de Caballería y a pocos metros del río Guadalquivir.

Impulsados por esta filosofía, los I Premios Taurinos Malandro nacieron con la vocación de reconocer a quienes contribuyen a engrandecer esta fiesta desde distintos ámbitos, poniendo en valor tanto el mérito artístico en el ruedo como la labor de personas e instituciones comprometidas con la defensa y difusión del mundo del toro.

Una iniciativa que refuerza el compromiso del restaurante con la afición taurina y con la conservación de un legado cultural profundamente arraigado en la identidad sevillana.