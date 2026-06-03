Estas son las notas de corte que más se han disparado en Selectividad en la Universidad de Sevilla

Archivo - Alumnos repasando antes de un examen - ROCIO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

Unos 300.000 estudiantes en toda España encaran esta semana los exámenes de la nueva PAU, casi 53.500 alumnos en toda Andalucía, una cifra récord que convierte a esta convocatoria en la más numerosa de la historia en la comunidad. En Sevilla, son más de 12.000 estudiantes.

Los estudiantes se enfrentan a tres duras jornadas bajo un escenario de máxima presión y altas temperaturas, la nota media para acceder a la universidad pública ha ascendido hasta 1,5 puntos en la última década.

Mientras hace diez años solo cuatro carreras exigían más de un 13 sobre 14, hoy la cifra roza las 74 titulaciones en toda España.

Los dobles grados científicos y tecnológicos registran el incremento más fuerte en sus notas de corte respecto a cursos anteriores. La combinación de Matemáticas y Física lidera este encarecimiento, alcanzando un histórico 13,698 en Madrid y un 13,590 en la Universidad de Sevilla.

Esta tendencia alcista responde a la alta demanda de perfiles analíticos capaces de liderar la revolución de la tecnología y la Inteligencia Artificial. La fuerte subida también arrastra a titulaciones como Ingeniería Informática y Matemáticas, o la combinación de Ingeniería Física con Tecnologías Industriales.

El área de Ingeniería y Arquitectura consolida el despegue más relevante. Las notas mínimas para acceder a estas disciplinas acumulan una subida cercana al 28% durante los últimos años debido a la alta contratación.

Con respecto al sector sanitario, Medicina, Biomedicina y Odontología se mantiene por encima de los 13 puntos en la mayoría de comunidades autónomas. La presión de la demanda estudiantil sobre estas plazas impide que los umbrales den un respiro a los aspirantes.

Como novedad, los dobles grados vinculados a las Ciencias del Deporte y Fisioterapia también se han convertido en las más demandadas. Acceder requiere rozar el 10 tanto en el Bachillerato como en los exámenes específicos de acceso a la universidad.

El ejemplo más claro en Sevilla se encuentra en el Doble Grado en Fisioterapia y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Esta titulación ha marcado un récord en la Hispalense al fijar su nota de corte en un 13,291 sobre 14.

Las carreras tradicionales de Artes y Humanidades logran estabilizar sus notas de acceso. Las disciplinas vinculadas al entorno digital y creativo son las únicas de esta rama que consiguen experimentar ligeros repuntes. El Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad de Sevilla ha subido en las últimas listas hasta alcanzar una nota de corte de 12,674.

La falta de plazas en las universidades públicas tiene que competir contra una demanda disparada. La limitación de la oferta obliga a los alumnos a buscar la máxima puntuación posible en la convocatoria ordinaria para poder competir.

El diseño de la Selectividad actual sigue favoreciendo que los expedientes más brillantes estiren sus opciones hasta los 14 puntos. El peso del 60% de la media de Bachillerato se convierte en el salvavidas para muchos estudiantes.

Hay que recordar que en julio hay otra convocatoria, conocida como “la extraordinaria”. A esta fase se presentan aquellos alumnos que tengan que recuperar alguna asignatura o aquellos que decidan subir su nota de corte una vez se hayan publicado las calificaciones.

Por desgracia, las plazas se reservan para la convocatoria ordinaria y la mayoría de titulaciones se completan en esta fase.

Los estudiantes comenzarán a morderse las uñas en julio, cuando se publiquen las primeras listas de adjudicación y se desvele el misterio de las notas.