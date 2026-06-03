Morante, “el Nobel del toreo”, recibe el X premio del Ayuntamiento: “Soy torero por vocación y profesionalismo”

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el torero Morante de La Puebla durante la entrega del X premio taurino. Ayuntamiento de Sevilla

José Antonio 'Morante de La Puebla' se ha personado este miércoles pasadas las 12,00 horas en el Ayuntamiento de Sevilla para escoger el X premio taurino que concede la institución con el fin de demostrar con hechos que “Sevilla es la capital mundial del toreo”.

"El Nobel del toreo ¿por qué no?”, como lo ha descrito el periodista Luis Carlos Peris, recoge este premio tras ser nombrado Hijo Predilecto de Sevilla hace unos días por este mismo ayuntamiento.

“Soy torero por tres cosas: por ambiente, vocación y profesionalismo”, ha asegurado el maestro de La Puebla tras recoger el nuevo galardón en un acto que estuvo marcado por el acompañamiento musical de la Banda del Maestro Tejera.

Como él mismo ha dicho, Morante se crió en un ambiente de marismas, de Sevilla y con gente del mundo del toro. Además, asegura que tiene una vocación extrema porque “son muchos los sacrificios y avatares" los que ha tenido que sufrir.

Y el profesionalismo, según ha remarcado, es precisamente el que le ha permitido llegar hasta lo más alto del escalafón taurino y "seguir aquí, después de tantos años, compartiendo momentos como este con todos ustedes".

"Cuando la empresa y la ciudad de Sevilla me plantearon volver a anunciarme aquí, entendí que por profesionalidad no podía decir que no", ha remarcado el torero cigarrero.

Durante su intervención el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha subrayado que Morante "está ya en la historia del toreo y de Sevilla y es de justicia ser generoso con sus hijos más destacados".

"Morante es el toreo y el toreo no es su profesión, es su vida", ha subrayado el primer edil porque, a su juicio, "ser torero no es realizar una buena faena es una actitud vital ante la vida".

La fecha de recogida estaba prevista para el pasado mes de diciembre, pero finalmente se pospuso a la víspera del Corpus, fecha en la que la Maestranza acogerá de nuevo una corrida de toros. En ella harán el paseíllo este jueves Morante, Juan Ortega y Pablo Aguado.

Se trata de un galardón con en el que Sevilla reconoce al mundo del toro y que en estas 10 ediciones ha premiado a una estirpe irrepetible de toreros como son las de Pepe Luis Vázquez, Paco Camino, que lo recibió a título póstumo, Curro Romero y Juan Antonio Ruiz 'Espartaco'.