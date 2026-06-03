La ministra de Vivienda entrega en Sevilla 16 VPO y reclama blindarla frente a un mercado "salvaje"

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, junto con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la entrega de llaves de una nueva promoción de vivienda asequible en la capital. Francisco J. Olmo / Europa Press

La política de vivienda ha vuelto a situarse este martes en el centro del debate público con la entrega de las llaves de una nueva promoción de vivienda protegida en la Ronda de Capuchinos en la que ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez García, ha reclamado blindar la vivienda frente a un mercado "salvaje".

Tanto la responsable de la cartera como el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, han participado en un acto cargado de simbolismo para las 16 familias que desde este martes inician una nueva etapa en unos inmuebles destinados al alquiler asequible.

La promoción, desarrollada por Emvisesa, está integrada por seis viviendas de dos dormitorios —una de ellas adaptada para personas con movilidad reducida— y diez de tres dormitorios.

Los alquileres oscilarán entre los 450 y los 625 euros mensuales, una cifra muy por debajo de los precios que actualmente marca el mercado residencial en numerosas zonas de la ciudad.

Durante el acto, el alcalde ha destacado que la entrega supone mucho más que la culminación de una obra. "Detrás de cada una de estas llaves hay una familia que empieza una nueva etapa de su vida", ha señalado.

Sanz ha recordado además que se trata de una actuación que permanecía bloqueada desde 2014 y que ha podido culminarse durante el presente mandato.

3,1 millones de euros

La promoción ha contado con una inversión total de 3,1 millones de euros, financiados conjuntamente por el Ayuntamiento de Sevilla, los fondos europeos Next Generation y el Plan 20.000.

Además, incorpora criterios de eficiencia energética y sostenibilidad orientados a reducir el consumo energético y mejorar el confort de los futuros residentes.

Más allá de las 16 viviendas entregadas este martes, el regidor ha aprovechado para poner el foco en la estrategia municipal en materia residencial.

2.202 viviendas

Según ha explicado, Emvisesa tiene actualmente en marcha 2.202 viviendas y alojamientos distribuidos por distintos puntos de la capital, entre promociones ya entregadas, obras en ejecución y proyectos cuya finalización está prevista en los próximos meses.

En este sentido, ha anunciado que antes de que finalice el año está prevista la entrega progresiva de otras 623 viviendas protegidas y ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de construir 6.134 viviendas de protección oficial durante los próximos cuatro años, dentro del plan municipal Sevilla Vivir, que contempla una inversión superior a los 400 millones de euros.

Asimismo, ha asegurado que ya existen más de 33.000 viviendas planificadas en nuevos desarrollos urbanísticos para responder al crecimiento futuro de la ciudad.

Un mercado "salvaje"

Sanz ha señalado además la colaboración del Ministerio de Vivienda para acelerar la construcción de nuevas promociones y ha subrayado la importancia de la cooperación entre administraciones para afrontar uno de los principales problemas que afectan actualmente a los ciudadanos.

Precisamente sobre esta cuestión ha incidido la ministra Isabel Rodríguez, quien ha advertido que "el mercado se está comiendo la renta de las familias" y ha abogado por blindar el acceso a una vivienda digna para todas las personas frente a lo que calificó como un mercado "salvaje".

La ministra ha destacado el valor de las promociones públicas de alquiler asequible como herramienta para ampliar la oferta residencial y facilitar el acceso a la vivienda a quienes encuentran mayores dificultades para emanciparse o acceder al mercado libre.