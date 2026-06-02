Sevilla entra en el Consejo de la WTCF y refuerza su liderazgo en la cumbre mundial de turismo celebrada en Pekín

La ciudad de Sevilla es desde ahora miembro del Consejo de la World Tourism Cities Federation (WTCF).

La urbe, tal y como ha informado el ayuntamiento, ha recibido este reconocimiento durante la celebración de la Fragrant Hills Tourism Summit, la cumbre mundial de turismo. La cita estos días reúne en Pekín (China) a representantes institucionales, organismos internacionales y líderes del sector turístico de todo el mundo.

Este nombramiento supone un importante salto cualitativo para la ciudad dentro de la organización internacional, ya que Sevilla pasa de ser miembro ordinario a integrarse en el Consejo de la WTCF, el órgano encargado de participar en la toma de decisiones sobre los asuntos más relevantes de la Federación.

De este modo, Sevilla formará parte activa de las decisiones estratégicas de la organización, interviniendo en cuestiones clave como la orientación institucional de la Federación, la admisión de nuevos miembros o la definición de las principales líneas de actuación y cooperación internacional en materia turística.

Además, la pertenencia al Consejo implica un mayor nivel de representación y visibilidad internacional dentro de la WTCF, así como una participación más destacada en los principales encuentros y espacios institucionales de la Federación, considerada una de las alianzas de ciudades turísticas más relevantes del mundo.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha participado además en esta cumbre internacional.

La edil ha intervenido ante representantes institucionales y responsables turísticos de ciudades de todo el planeta en un foro que se ha consolidado como una de las grandes plataformas internacionales para el intercambio de experiencias, la generación de alianzas y el impulso de la cooperación turística global.

Durante su declaración, Moreno ha defendido el posicionamiento de Sevilla como gran destino cultural y turístico internacional. Además ha destacado la capacidad de la ciudad para combinar patrimonio, sostenibilidad, excelencia turística y atracción de grandes eventos internacionales.

La edil de Turismo y Cultura ha valorado este nombramiento como “un reconocimiento internacional de enorme importancia para Sevilla y para el trabajo que la ciudad viene desarrollando en materia de proyección turística internacional”.

“Entrar a formar parte del Consejo de la WTCF supone que Sevilla estará presente en el núcleo donde se toman las decisiones estratégicas de una de las organizaciones turísticas más importantes del mundo. Es un paso adelante muy relevante para seguir posicionando a Sevilla en los principales espacios internacionales de decisión y cooperación turística”, ha señalado Moreno.

Asimismo, la delegada ha subrayado que “la presencia de Sevilla en Pekín y nuestra participación activa en esta cumbre mundial permiten reforzar la imagen internacional de la ciudad en mercados estratégicos como el asiático y especialmente el chino, que continúa creciendo de forma muy positiva para nuestro destino”.

Mercado chino

En este sentido, el mercado chino mantiene una evolución especialmente favorable para Sevilla. Durante 2025, un total de 81.287 viajeros chinos se alojaron en establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos de la ciudad, lo que supone un incremento interanual del 22% respecto al año anterior.

Las pernoctaciones alcanzaron las 137.690, con un crecimiento aún más intenso del 27,11%, mientras que la estancia media también mejoró hasta situarse en 1,69 noches. Los mejores registros del año se concentraron en meses como diciembre, octubre y mayo, que marcaron los mayores volúmenes de viajeros y pernoctaciones, así como los crecimientos más destacados del mercado.

“Estos datos demuestran el enorme potencial que tiene el mercado chino para Sevilla y la importancia de seguir fortaleciendo nuestra presencia institucional y turística en un país estratégico para el futuro del turismo internacional”, ha concluido Angie Moreno.

La World Tourism Cities Federation reúne a ciudades, asociaciones turísticas, empresas y entidades vinculadas al turismo de diferentes países y se ha consolidado como uno de los principales espacios de cooperación internacional en materia turística, impulsando alianzas entre destinos y favoreciendo el intercambio de conocimiento y oportunidades de desarrollo económico vinculadas al turismo.