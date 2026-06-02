El Espacio Turina convertirá Sevilla en la capital mundial de la guitarra flamenca durante la Bienal

Fotografía de la presentación de la programación en el Espacio Turina. Bienal Flamenco

La guitarra flamenca de concierto será una de las grandes protagonistas de la XXIV edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla. El Espacio Turina acogerá entre el 11 y el 27 de septiembre un ciclo de nueve recitales que reunirá a algunas de las figuras más destacadas del panorama actual, desde artistas consagrados hasta jóvenes intérpretes y debutantes que representan el presente y el futuro de este instrumento fundamental del flamenco.

El recinto municipal, reconocido por la calidad de su acústica, volverá a consolidarse como uno de los principales escenarios de la Bienal para la guitarra flamenca.

En total, el festival dedicará catorce citas a este instrumento como protagonista principal, una cifra que, según el director de la Bienal, Luis Ybarra, no tiene equivalente en ningún otro evento flamenco del mundo.

Durante la presentación de la programación, el director general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Fernando Mañes, ha destacado que la Bienal trasciende el ámbito estrictamente artístico para convertirse en un proyecto de ciudad que implica a instituciones, entidades culturales, creadores y ciudadanía.

En este sentido, ha subrayado la importancia de los espacios municipales dentro de la estrategia cultural del festival y señaló que el Espacio Turina se ha consolidado como la sede de la música instrumental y, durante la Bienal, también como la casa de la guitarra flamenca de concierto.

Por su parte, Luis Ybarra ha defendido el papel del Turina como “el templo de la guitarra”, al concentrar buena parte de las actuaciones dedicadas a este instrumento.

Según ha explicado, la programación ofrecerá una panorámica de la guitarra flamenca actual a través de propuestas muy diversas, que abarcan desde recitales en solitario hasta encuentros con otras disciplinas e influencias musicales.

Programación

La programación arrancará el 11 de septiembre con Antonio Rey, uno de los nombres imprescindibles de la guitarra flamenca contemporánea, que presentará en Sevilla Historias de un flamenco, trabajo con el que obtuvo en 2025 su segundo Latin Grammy al Mejor Álbum Flamenco.

Un día después llegará La cuerda al aire, una propuesta concebida como una noche única que reunirá por primera vez sobre un escenario a Canito y Raúl Rodríguez. Ambos músicos compartirán un espectáculo centrado en el diálogo entre la guitarra y el tres flamenco.

El 13 de septiembre será el turno de José Fermín Fernández con Guitarra desnuda, un recital en solitario que reivindica la capacidad expresiva de la guitarra flamenca sin acompañamientos y rinde homenaje a figuras como Ramón Montoya y Paco de Lucía.

La programación continuará el 18 de septiembre con Requeneando, el nuevo proyecto de Juan Requena, que estará acompañado por Los Makarines y contará con la colaboración especial de José Ángel Carmona. El guitarrista malagueño presentará una propuesta basada en composiciones propias y en el universo creativo que desembocará en su próximo trabajo discográfico, Cenachería.

El 19 de septiembre tendrá lugar el estreno absoluto de Las Tres Marías, la nueva creación de María Marín. La artista propone un viaje sonoro que conecta tradición flamenca, música popular y experimentación contemporánea.

Al día siguiente, el 20 de septiembre, el Espacio Turina acogerá Manos que hablan, un encuentro entre Manuel de la Luz y Manuel Imán. La cita pondrá en diálogo dos trayectorias muy distintas pero unidas por la guitarra como elemento común.

La recta final del ciclo comenzará el 25 de septiembre con Más Morao, la propuesta de Diego del Morao. El guitarrista jerezano ofrecerá un concierto marcado por la tradición de su saga familiar y por una visión contemporánea del toque flamenco.

El 26 de septiembre será el turno de Juan Medina, conocido durante años por su trayectoria como Juanito Makandé, que presentará Fugaz. En esta nueva etapa artística, el músico gaditano reivindica su faceta instrumental con una propuesta influida por el flamenco y el jazz.

La programación se cerrará el 27 de septiembre con Cuadro, el nuevo espectáculo de Dani de Morón. El guitarrista sevillano recupera en esta propuesta la esencia del cuadro flamenco como espacio de encuentro, improvisación y creación compartida, alejándose del formato convencional de concierto.

Con este ciclo, la Bienal refuerza su apuesta por la guitarra flamenca de concierto y convierte al Espacio Turina en uno de los grandes centros de referencia para este instrumento durante el mes de septiembre.