El arquitecto sevillano Aníbal González protagoniza el cupón de la ONCE con motivo del 150 aniversario de su nacimiento

El Ayuntamiento ha acogido este martes en la Casa Consistorial el acto de presentación del cupón que la ONCE dedicará el próximo lunes 8 de junio a la figura del arquitecto Aníbal González con motivo del 150 aniversario de su nacimiento.

El cupón llevará impreso el rostro y el legado del autor de la Plaza de España a todos los rincones del país bajo el lema 'Aníbal González, el arquitecto de Sevilla'.

El acto, presidido por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha contado con la participación del delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez; el comisario de la Comisión del Centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, Julio Cuesta; y el nieto del arquitecto, Aníbal González.

En este sentido, Sanz ha destacado que "el próximo 8 de junio, cuando cinco millones y medio de personas en muchísimos rincones de España compren el cupón, se van a encontrar con una foto de Sevilla, y van a estar recordando ese monumento único en el mundo que es nuestra Plaza de España, visitada por casi dos millones de personas al año".

Según el primer edil, "con este cupón, los sevillanos podrán recordar a Aníbal González, un sevillano ilustre que fue un referente de la arquitectura mundial y el gran artífice de la Sevilla monumental, en el 150 aniversario de su nacimiento".

"Gracias al trabajo de los más de 21.000 vendedores, también se recordará desde cada municipio de España que dentro de poco Sevilla va a estar celebrando la conmemoración de la Exposición Iberoamericana de 1929. Un proyecto que mira a 2029 con ambición, con orgullo y con la voluntad de reivindicar lo que aquella cita supuso para nuestra ciudad: una transformación urbana sin precedentes, una apertura al mundo y un legado monumental que seguimos disfrutando cada día", ha concluido el regidor municipal.