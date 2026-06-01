Investigan como un caso de violencia machista el tiroteo a una casa de un pueblo de Sevilla el pasado fin de semana

El tiroteo que tuvo lugar el pasado fin de semana en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra podría tratarse de un caso de violencia machista.

El pasado domingo, un hombre disparó contra la fachada de la casa de su expareja en el citado municipio. Posteriormente, se dio a la fuga y desde entonces está en busca y captura. Según los agentes, habría huido hasta Sevilla capital.

Tras el suceso -que no ha dejado ningún herido- un amplio dispositivo policial se desplegó en las inmediaciones del inmueble.

Ahora, los agentes investigan lo acontecido como un presunto caso de violencia machista.