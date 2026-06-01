Un hombre roba un coche en Marbella, se fuga y embiste a la Guardia Civil en Sevilla tras una hora de persecución

Un hombre ha sido detenido en Sevilla tras robar un coche en la localidad malagueña de Marbella, darse a la fuga con él y acabar embistiendo a la patrulla de la Guardia Civil que lo perseguía.

El suceso ha tenido lugar a la altura de la A-49 sentido Huelva y ha provocado lesiones leves a los dos agentes. Tras más de una hora de persecución, el responsable de los hechos ha sido puesto a disposición judicial.

El dispositivo de búsqueda activado por el robo del automóvil de alta gama a un particular detectó al vehículo en la carretera A-375, a la altura de El Coronil (Sevilla). Fue en este punto donde se inició un seguimiento controlado por parte del Instituto Armado acompañado de numerosas advertencias tanto sonoras como acústicas.

Al percatarse de la presencia de las fuerzas de seguridad, el conductor emprendió una persecución "temeraria y a gran velocidad".

El seguimiento se prolongó durante más de una hora a través de las arterias principales de la capital como la SE-30 y el Puente del Centenario.

Momentos después, el conductor fugado embistió por la parte trasera a una patrulla de la Guardia Civil de Pilas. El choque hizo que el vehículo robado perdiera el control y colisionara con los demás elementos de la vía. Finalmente fue detenido por las autoridades.

Tras el operativo, los agentes han comprobado que el vehículo portaba placas de matrícula británicas falsificadas, correspondiendo la documentación e identificación real del turismo a registros de Polonia, por lo que se investiga también un presunto delito de falsedad documental.

En el operativo han participado de forma coordinada patrullas de la Benemérita de las Compañías de Utrera y Sanlúcar la Mayor, así como indicativos del Cuerpo Nacional de Policía y de distintas Policías Locales de los municipios afectados por el itinerario.