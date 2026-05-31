Myriam Seco, la sevillana que excava el Egipto que todavía sigue oculto: "Queda por descubrir más de la mitad"

Hay quien llega a Egipto atraído por las pirámides. Pero Myriam Secó llegó por algo más.

Quizás por esa mezcla de misterio y obsesión que tienen las civilizaciones antiguas. Cuando te pones a excavar en ellas descubres que, en realidad, se parecen demasiado a nosotros.

Esta arqueóloga sevillana lleva media vida indagando en las entrañas de Oriente Próximo. Ha trabajado bajo el agua del mar Rojo, en Alejandría y en proyectos en Líbano.

También ha convivido con conflictos políticos, 'peleado' por permisos imposibles y trabajado con la incertidumbre permanente de la financiación. Actualmente lidera el yacimiento de templo funerario de Tutmosis III en Lúxor.

Jornadas prácticamente interminables entre arena, polvo y ordenadores. Este es su día a día para arrojar algo de luz a los secretos del antiguo Egipto.

No obstante, todavía habla de esta civilización con el entusiasmo de quien sigue sintiendo vértigo al descubrir algo por primera vez. "Más de la mitad de la historia del Antiguo Egipto está aún por descubrir", asegura.

Hace alrededor de dos semanas, la sevillana aterrizó en su tierra natal para capitanear unas jornadas sobre su materia organizadas por la Universidad de Sevilla (US), la misma entidad en la que comenzó a formarse. Tras la capital hispalense, vino Alemania.

En el Instituto de Egiptología de la Universidad de Tübingen realizó la investigación para su tesis, rematándola de nuevo en su ciudad. Después llegó Egipto y nunca terminó de irse.

Sus primeras andadas fueron de la mano de la institución alemana. Posteriormente comenzaron a llegar otros proyectos internacionales, excavaciones submarinas y misiones en distintos puntos de Oriente Próximo.

"Durante diez años fui de misión en misión", resume. Una década en la que ha enlazado campañas arqueológicas, aprendido sobre el terreno y construido una red de contactos que han sido claves para impulsar su propio proyecto.

La sevillana dirige la excavación del templo funerario de Tutmosis III, uno de los grandes yacimientos del país y que ha recibido visitas como la de los reyes de España.

Ubicado en la montaña tebana, en él siguen apareciendo piezas que descifran el pasado. Porque Egipto ya no trata solo de faraones. O al menos no exclusivamente.

Myriam desarrolla este trabajo en colaboración con el Ministerio de Antigüedades Egipcio, la institución hispalense y gracias a la apuesta económica de Arabian Cement y el ARCE.

En la excavación están apareciendo fragmentos de papiro, restos de comida y de objetos cotidianos que permiten reconstruir cómo vivían realmente los antiguos egipcios: ¿qué comían? ¿cómo se organizaban? ¿qué preocupaciones tenían?

Así se trabaja

Myriam dirige un equipo multidisciplinar formado por arqueólogos, arquitectos, restauradores, dibujantes, antropólogos y trabajadores locales. En total, "unas 130 personas" participan en el yacimiento.

La escena dista mucho de la imagen "romántica y, en ocasiones, erróneas" que tantas veces ha vendido Hollywood.

Aquí no hay aventureros solitarios con sombrero y látigos. En su lugar abundan los planos, bases de datos, conservación de materiales, documentación digital y muchas horas frente al ordenador tras la excavación.

Tal y como explica Seco a este medio, la jornada laboral se divide en dos partes: primero el trabajo de campo y después el análisis técnico. Además, "se trabaja seis días a la semana y el viernes es el único en el que se descansa".

Para Myriam, la arqueología "ha cambiado". "Ahora la gente no solo se interesa por cómo construían las pirámides, sino por cómo era su día a día".

No obstante, recalca, a los turistas "les sigue impactando la monumentalidad" de los templos. También la "sofisticación" de muchas de las piezas que podrían seguir llevándose hoy perfectamente”.

Después de tantos años estudiando el pasado, Seco tiene una conclusión algo incómoda. En algunos aspectos, el ser humano no ha evolucionado. Todo lo contrario, ha retrocedido. Pone como ejemplo la relación la naturaleza. "Ellos tenían mucho más respeto y conexión con el entorno", aclara.

La mujer en el Antiguo Egipto

La arqueóloga destaca el papel de la mujer en el Antiguo Egipto. Y es que las egipcias podían divorciarse -el matrimonio era una especie de contrato con una duración inicial establecida que se podía prorrogar-, poseer propiedades o gestionar sus bienes con una autonomía "sorprendente" para la época.

Es más, hace alrededor de 3.000 años, "las mujeres tenían más derechos que en la antigua Roma o Grecia y que en España hace 100 años".

Las excavaciones arqueológicas son difíciles de impulsar por multitud de motivos, sin embargo, si hay algo que condiciona realmente el trabajo arqueológico eso es la política y el dinero.

En su trayectoria en Oriente Próximo, Myriam Seco ha hecho frente a diferentes problemáticas. No obstante, destaca una de ellas.

La conocida como Primavera Árabe afectó especialmente al trabajo de las misiones internacionales.

Ahora, en cambio, a pesar de que la situación en los países aledaños a Egipto es muy complicada debido a la guerra en Irán y al conflicto en la Franja de Gaza, la sevillana sostiene que estos enfrentamientos "tienen en el país el mismo impacto que en España". Es algo meramente económico, "no hay un clima de inseguridad".

El otro gran problema es la financiación. Una vez que Egipto da permiso para excavar, es cuando comienza el otro rompecabezas. Detrás de cada campaña arqueológica hay un enorme esfuerzo económico que depende, en buena parte, del patrocinio privado y el apoyo institucional.