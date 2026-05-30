De Luis Gordillo a Moreno Vallejo o Blanco Cerillo: Sevilla presume de ser 'capital del talento' en una gala ecléctica

De Morante de la Puebla y Luis Gordillo, medallas de Hijos Predilectos, a los reconocimientos a Antonio Moreno Vallejo, la banda de El Sol o los bares Casa Palacios y Blanco Cerillo.

O lo que es lo mismo, desde las trayectorias profesionales hasta los rincones por los que inevitablemente todo sevillano pasa, han sido este sábado homenajeados por el Día del Patrón de San Fernando, convertido en una oda ecléctica al tesón y el talento.

Reunidos han compuesto el mosaico de una Sevilla descrita como "capital del talento" por el alcalde, José Luis Sanz, en diferentes ámbitos sociales, culturales y económicos.

Algo patente en la Gala de Entrega de Honores y Distinciones de la Ciudad de Sevilla 2026, en la que se ha reconocido a dos hijos predilectos y entregado 30 medallas más "para reconocer el mucho talento y la excelencia que hay en la ciudad".

Tan variado el plantel que ha permitido rendir homenaje en la categoría de Trayectoria Profesional a Alfonso Carmona, que preside el colegio de médicos desde el año 2018 y lleva toda una vida dedicada a la salud infantil, Cristina Parías, la primera mujer que entra en el consejo de administración de un banco, concretamente el BBVA, y Carmen Padilla y María Padilla, al frente del famoso bar El Tremendo desde hace más de 60 años.

Casi nada. En el marco del impulso económico y empresarial premio para el grupo Sur, y también para Antonio Moreno Vallejo en la categoría de Trayectoria Ejemplar, basada en el emprendimiento en el mundo de los seguros desde hace más de 40 años.

Otras empresas reconocidas han sido la empresa sevillana Agro Sevilla y el grupo Rocío Medina. El CEO de Scalpers, Borja Vázquez, ha recibido la medalla de Sevilla en la categoría de Labor Emprendedora y Talento Sevillano, así como al equipo que ha liderado el proyecto Arus de la Escuela de Ingenieros de Sevilla y Alter Technology.

Por el fomento del arte, la cultura y el patrimonio, premiados Juana de Aizpuru, por "convertir Sevilla en la capital de la vanguardia artística"; Pepe da Rosa a título póstumo, por llevar "el humor sevillano y andaluz a toda España"; Pepa Montes y Ricardo Miño, "grandes embajadores del flamenco"; y Alfonso Jiménez Martín por su labor para "conservar y engrandecer" el patrimonio sevillano desde el Colegio de Arquitectos.

En la categoría del Fomento de Tradiciones las distinciones han sido para la banda de El Sol y la Asociación Cultural Cabalgata de Su Eminencia.

Por su labor social, lucha por la igualdad y la educación, la ciudad premia a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el hogar Nazaret, el Club Deportivo Padre Pío y la Hermandad del Inmaculado Corazón de María de Torreblanca.

Y pensando en la historia común de los ciudadanos, los bares Casa Palacios y Blanco Cerillo y los comercios El Cronómetro y la Papelería Ferrer han sido galardonados en la categoría de Espacio Emblemático de la memoria de Sevilla.

Rosa Ostos, jefa del servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Nuestra Señora del Valme, y Margarita Cábanas, jefa del servicio de oftalmología del Hospital Virgen del Rocío, han recibido por su parte la medalla de Sevilla por su contribución a la Ciencia y a la Salud.

Finalmente, por su labor comunicativa, los periodistas Álvaro Ibarra y Carlos Colón. Por sus méritos deportivos, Luis Astolfi y el Cajasol, Sevilla, balonmano Proin, que ha hecho historia por primera vez en la historia, un equipo de balonmano sevillano está en la primera división del balonmano nacional.

Es un plantel que resume "la excelencia en lo profesional, en una trayectoria, en la cultura, en el deporte, en la labor social que ejercen muchas entidades, en lo profesional, en lo empresarial, en excelencia y talento. Eso es lo que hacemos aquí en este acto en Fibes, eso es lo que la ciudad de Sevilla les reconoce", ha subrayado Sanz.

Asimismo, el primer edil ha destacado a Sevilla no solo como capital turística, sino como "también una capital económica, empresarial, a lo espacial, industrial y una capital del talento gracias a esas cinco universidades y más de 80.000 alumnos que nos convierten en esa capital del talento del sur de España".