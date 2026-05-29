La Policía Nacional detiene por primera vez en Sevilla a dos "mulas" que escondían joyas en sus partes íntimas

La Policía Nacional ha detenido en la estación de trenes sevillana de Santa Justa a dos mujeres que escondían joyas en sus partes íntimas.

Las dos "mulas", término por el que se conoce a las mujeres que ocultan drogas en las cavidades vaginales, se disponían a irse de la ciudad cuando los agentes las interceptaron. Se trata de la primera vez que este método se utiliza en la capital hispalense para ocultar joyería.

Según una nota emitida por el cuerpo policial, las arrestadas habían conseguido los objetos ahora incautados mediante robos con violencia.

Las mujeres pertenecían a una banda criminal procedente de Europa del Este. Tal y como explican los agentes, este caso se enmarca en la ya conocida Operación Adriático, desarrollada en su fase III y dirigida desde su inicio a controlar a estos grupos que se asientan temporalmente en la ciudad.

Mediante un detector de metales, los policías pudieron comprobar que las responsables habían introducido en sus cavidades vaginales relojes, pulseras, anillos, collares y pendientes. También hallaron útiles que las delincuentes empleaban para abrir los domicilios de forma violenta utilizando principalmente material de impressioning y ganzuado.

La Policía Nacional ha subrayado en el texto emitido que este sistema de ocultación se usa habitualmente en el ámbito del tráfico de drogas, por parte de las conocidas mulas, por lo que se trata de la primera vez que se detecta este modus en la tipología delictiva de los robos en interior de domicilio en la capital.

Finalizadas las diligencias que se llevaron a cabo en las detenciones, las autoras junto a los efectos, fueron puestas a disposición judicial.

En cuanto a los efectos intervenidos, algunos de ellos ya han podido ser devueltos a las víctimas.

Las autoridades continúan con las pertinentes gestiones policiales para identificar y localizar a los legítimos propietarios de otras joyas recuperadas, que aún no han podido ser devueltas a sus dueños.