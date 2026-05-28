Vox lleva la "prioridad nacional" al Pleno de Sevilla a las puertas de las negociaciones con el PP para el gobierno de la Junta

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Cristina Peláez Europa Press

Vox ondea su bandera de la "prioridad nacional" en el Ayuntamiento de Sevilla con las negociaciones para el gobierno de la Junta de Andalucía como telón de fondo.

La formación lleva al Pleno ordinario de este jueves un debate sobre este punto que se ha convertido en su gran mantra en los últimos meses: "Propuesta relativa a la aplicación de la Prioridad Nacional, en los distintos servicios públicos de la Ciudad".

La "prioridad nacional" ha sido el caballo de batalla de los de Abascal en el ciclo electoral autonómico, incluyendo Andalucía. También se ha convertido en una de sus demandas en las negociaciones con el PP a la hora de formar gobierno en Extremadura, Aragón y Castilla y León. En todas ellas ganó el PP pero sin lograr los escaños necesarios para gobernar en solitario.

Una situación que se repite en Andalucía, donde Juanma Moreno se ha quedado a solo dos asientos de gobernar la Junta con mayoría absoluta. Las conversaciones entre PP y Vox aún no han empezado, aunque, como señalaba este miércoles la portavoz de la Junta Carolina España, "no tardarán mucho en iniciarse".

Así, el Ayuntamiento de Sevilla se convierte en un 'simulador' para el debate sobre la "prioridad nacional", que puede ser una de las exigencias de Vox en el marco regional para investir a Moreno.

La iniciativa municipal está compuesta por seis puntos. El primero de ellos responde a uno de los epígrafes que componía el acuerdo entre las dos formaciones para aprobar los Presupuestos locales de 2026: el padrón municipal.

Padrón y vivienda

Vox ya pidió la "intensificación" de su control y ahora quiere que se "comparta" a la Subdelegación del Gobierno de Sevilla "la información de los registros de personas extranjeras extracomunitarias cuya identificación se haya formalizado con la presentación del pasaporte de su país de origen al carecer de permiso de residencia y del correspondiente Número de Identificación de Extranjero".

Después de esto, el siguiente paso, según los de Abascal, sería el inicio "del procedimiento de devolución de extranjeros en situación irregular".

En materia de Vivienda, la formación que encabeza Cristina Peláez en el ayuntamiento plantea que, "dentro del ámbito de las competencias" del Gobierno municipal, se implanten todas las medidas necesarias "para establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda" de la administración local.

También "garantizar la prioridad nacional de los españoles en todos los frentes" de este ámbito: "para acceder a una vivienda social, a una vivienda protegida, a bonificaciones fiscales diferenciadas o para ser receptor de cualquier tipo de ayuda relacionada con la vivienda".

Sanidad

La Sanidad no se escapa de la propuesta de Vox.

El grupo municipal pretende que el Gobierno de José Luis Sanz inste a la administración regional a que, "salvo casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital o de emergencia", implante "las medidas necesarias para impedir que los inmigrantes ilegales puedan hacer uso de nuestro sistema sanitario, garantizando así, la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario".

Además, Vox reclama que el Ayuntamiento pida al Gobierno de España a eliminar la normativa que permite a las personas extranjeras sin residencia legal en el país acceder a la sanidad pública con cargo a fondos públicos. También pide revertir los últimos cambios en el Reglamento de Extranjería para "poner fin [...] al proceso de regularización masiva de inmigrantes que se encuentran en España de forma ilegal".

Con la moción sobre la mesa, ahora toca esperar qué es lo que deliberan los grupos municipales. Para salir adelante, la propuesta únicamente necesitaría los 'síes' de PP y Vox.

El equipo de Sanz ya dio el visto bueno para que las mujeres con burka y niqab "no puedan acceder" a las dependencias municipales.

No obstante, al tratarse de una iniciativa que no cuenta con respaldo en la normativa estatal, será necesario esperar a un informe jurídico que la respalde.