El plan para ajustar el Presupuesto de Sevilla queda fuera del Pleno por falta de consenso con los grupos

El plan económico-financiero del Ayuntamiento de Sevilla para ajustar el Presupuesto de 2025 no ha llegado al Pleno de este jueves.

El delegado de Hacienda, Juan Bueno, fue quien lo presentó la semana pasada y también ha anunciado su retirada.

La razón, tal y como ha explicado el edil, es que el Gobierno del 'popular' José Luis Sanz va a "trabajar en una mayor explicación" del punto "para lograr un consenso con el resto de grupos políticos". Es decir, el equipo municipal ha dado marcha atrás porque no tiene los apoyos suficientes para sacar el documento adelante.

De esta forma, el documento se queda fuera de la votación de este jueves a pesar de que el concejal apeló el día de su presentación a la "responsabilidad" de los grupos políticos, ya que "es la ley la que obliga" a su elaboración.

El proyecto tiene como objetivo ajustar la liquidación de las cuentas municipales de 2025 y "no conlleva ninguna reducción del gasto".

Tal y como explicó el delegado, el equipo de Sanz ha "invertido en Sevilla más que lo que el Gobierno central permite" como consecuencia de la Ley LOEPSF, la cual limita el endeudamiento. Esto hizo que la regla de gasto en 85,6 millones de euros y la estabilidad presupuestaria en otros 25.

Según el concejal, la salud financiera del Consistorio es "buena". No obstante, el rechazo a la tasa de basura propuesta y de la de los operadores de telefonía -esta última ha sido recurrida por dichos trabajadores- así como al aumento de la inversión en la empresa municipal de limpieza Lipasam y en la ciudad han supuesto un aumento en el gasto de la ciudad.

Ahora, el Ejecutivo local tenía pensado volver a presentar en el Pleno la tasa de basura que ya fue rechazada. Además, el proyecto contemplaba la "mejora de los problemas detectados con la gestión burocrática de determinados ingresos".

En cuanto a esto último, Bueno ha indicado que la problemática se ha percibido en la ayuda a domicilio. No obstante, ha resaltado que esta "ha llegado con normalidad".