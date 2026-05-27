Las obras del metro avivan la inseguridad de la Macarena en Sevilla: una pelea callejera devuelve al Cerezo al foco

El barrio sevillano de El Cerezo vuelve a estar en el punto de mira. Hace unos meses, esta barriada de la Macarena copó titulares por la hazaña concebida por sus vecinos para echar a los 'gorrillas'.

Los hispalenses organizaron patrullas para hacer rondas a diferentes horas del día y conseguir que los indigentes abandonaran la zona. Ahora, una pelea callejera entre dos hombres y una mujer, con un arma blanca de gran dimensión y a plena luz del día ha vuelto a poner el foco sobre la inseguridad en el barrio. El vídeo del altercado se ha extendido como la pólvora por redes sociales.

Alejandro es uno de los que participa en la iniciativa vecinal. Es más, fue quien la ideó. Según cuenta a EL ESPAÑOL, el aumento de la conflictividad en la zona se debe a que "las obras del metro han quitado muchos aparcamientos y los 'gorrillas' se pelean por los que quedan disponibles".

No obstante, cabe destacar que, aunque son estos últimos quienes originan "mayor conflictividad", la pelea del pasado martes fue entre vecinos de El Cerezo, no entre personas sin hogar.

Según cuenta Alejandro, todo comenzó en uno de los bares del barrio.

"Primero empezaron con puñetazos, luego salieron a la calle y sacaron los cuchillos", relata. Posteriormente "cogieron adoquines" de una de las obras que se están acometiendo en la Macarena.

Los implicados en el altercado se trasladaron hasta "un parque infantil cercano". Esta situación hizo que los padres de los niños que jugaban en él, en un intento de proteger a los pequeños, "se metieran en un bar". Finalmente, la pelea se saldó con dos heridos.

Según explica Alejandro, el problema es que su barriada "es el paso entre los albergues sociales y el lugar en el que los 'gorrillas' compran la droga, una zona del barrio de Pino Montano". Esta situación hace que "haya aumentado la inseguridad y también la suciedad".

Cuando tomó notoriedad la problemática en El Cerezo a raíz de la puesta en marcha de las patrullas, el Ayuntamiento de Sevilla incrementó la presencia policial y también la de los operarios de la limpieza.

Es más, el recién estrenado Grupo de Apoyo Rápido (GAR) llevó a cabo su primera intervención en esta zona de Sevilla. Durante las primeras jornadas, la Policía Local identificó a multitud de personas y llevó a cabo una labor de "disuasión" que "funcionó muy bien", según defienden fuentes municipales.

Sin embargo, desde el Consistorio sostienen que los conocidos como 'boinas rojas' "no pueden estar anclados en El Cerezo, sino que tienen que ir asistiendo a las diferentes unidades policiales de la ciudad".

El pasado martes, la pelea en el barrio obligó a la Policía Local a desplazarse hasta allí. Tras ver la magnitud de lo sucedido, los agentes se vieron obligados a dar parte al GAR y a la Policía Nacional.

Posteriormente, lograron identificar a varios de los implicados en la reyerta.