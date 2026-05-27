Conchita Wurst, María Peláe o Mónica Naranjo entre las actuaciones para celebrar el Pride 2026 en Sevilla

El delegado de Igualdad, José Luis García, y el diseñador sevillano Rubén Terriza, destapan el cartel oficial del Pride 2026 en Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este miércoles en el Espacio Santa Clara la programación del Mes de la Diversidad 2026, que contará con actuaciones de personalidades tan reconocidas como Conchita Wurst, María Peláe o Mónica Naranjo.

Esta novedosa agenda convertirá a la capital andaluza en uno de los principales escenarios nacionales de reivindicación y celebración de los derechos del colectivo LGTBIQ+.

El delegado de Igualdad, José Luis García, ha sido el encargado de desgranar una propuesta que se extenderá durante todo el mes de junio y que incluirá actividades culturales, deportivas, musicales, sociales y formativas repartidas por distintos barrios y distritos de la ciudad.

Durante la presentación, García ha destacado que esta edición supondrá "el Orgullo más completo y diverso de la historia de nuestra ciudad", subrayando el carácter descentralizado de una programación diseñada para que la celebración "no se viva solo en los espacios céntricos, sino que se respire en todos los barrios".

En este sentido, el edil ha defendido la importancia de acercar las actividades a mercados municipales, plazas y espacios cotidianos para que la diversidad "forme parte de la vida diaria de la ciudad".

Arranca en mayo

La programación arrancará ya en los últimos días de mayo con varias propuestas culturales y musicales.

Entre ellas destaca el desfile del diseñador Favio García Encinar, previsto para el día 28 en la Real Fábrica de Artillería, así como la celebración del EsteFest el 30 de mayo en la avenida Emilio Lemos, donde se desarrollará una edición especial de Loco Bongo y actuará la artista Mayo.

El ámbito empresarial también tendrá protagonismo dentro de esta edición del Orgullo sevillano. El próximo 11 de junio, la sede de Airbus en Tablada acogerá la jornada 'Orgullo corporativo: Diversidad LGTBIQ+ en el ámbito corporativo', organizada junto a la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGTBI (REDI), con el objetivo de abordar la inclusión y la igualdad en el entorno laboral.

Uno de los actos institucionales más destacados volverá a ser el izado de la bandera LGTBIQ+, previsto para el 23 de junio. Además, la programación incluirá varios homenajes y reconocimientos.

El 5 de junio, ATA Sylvia Rivera rendirá tributo a Candela y Soraya en el Teatro del Hogar Virgen de los Reyes, mientras que el 20 de junio se celebrará en ese mismo espacio la II Gala de Premios LGTBIQ+ Ayuntamiento de Sevilla, donde se reconocerá la labor de personas y entidades comprometidas con la conquista de derechos del colectivo desde ámbitos sociales, deportivos y artísticos.

El Ayuntamiento también ha querido reforzar este año la presencia de actividades en espacios de proximidad con iniciativas como “Orgullo de Mercado”, que llevará actuaciones y espectáculos a distintos mercados municipales.

Samantha Ballantines actuará el 9 de junio en el mercado de El Cerro del Águila, Xenon lo hará el 19 de junio en Pino Montano y Satín Greco cerrará este ciclo el día 20 en el Mercado de Triana.

En paralelo, el programa “Orgullo de Barrio” acercará la celebración a diferentes zonas de la ciudad gracias a la colaboración de entidades y colectivos sociales. La Barzola abrirá esta iniciativa el 29 de mayo en la plaza del Pilar con una actividad organizada por ONG STOP.

Posteriormente, el Orgullo llegará a El Cerro el 12 de junio, a Sevilla Este el día 13 y a San Jerónimo el 19 de junio.

Deporte

El deporte volverá a ocupar un lugar destacado con la celebración de la II Copa Arcoíris Ayuntamiento de Sevilla, una competición concebida para combatir la LGTBIfobia en el ámbito deportivo y fomentar la inclusión.

El torneo tendrá lugar el 13 de junio en el Centro Deportivo Pino Montano y ampliará disciplinas con pruebas de fútbol 7, voleibol, tenis y pádel gracias a la colaboración de entidades como Fútbol+, Chicotá LGTB y Orgullo Hispalense CF.

Cultura

La programación cultural reunirá coloquios, teatro, literatura, documentales y performances urbanas.

Entre las actividades más destacadas se encuentra el coloquio 'Qué es ser Una Perra Andaluza y cómo cuidarnos mejor entre las personas LGTBIQ+', previsto para el 9 de junio o la performance del diseñador José Pere en la Puerta de Jerez el día 10.

También destaca el homenaje escénico que Peña Travesti realizará el 15 de junio en la terraza del Hotel Abba, inspirado en la histórica rueda de prensa protagonizada por Juana Reina, Nati Mistral, Imperio Argentina y Rocío Jurado antes del espectáculo Azabache de 1992.

El Teatro Cervantes acogerá el 17 de junio la premier de “Una perra andaluza”, mientras que el día 18 se representará la obra “Puños de Harina” en el Hogar Virgen de los Reyes. La agenda continuará con la presentación del libro “Biopolítica del armario”, de Javier Sáez, el musical “Chicago” interpretado por la Facultad de Bellas Artes y la proyección del documental “Estrella” el 22 de junio.

Orgullo Gitano

Como principal novedad de esta edición, Sevilla incorporará por primera vez “Orgullo Gitano”, una iniciativa organizada por La Fragua Projects destinada a visibilizar la realidad de las personas LGTBIQ+ gitanas y generar espacios seguros de reflexión y encuentro.

Las jornadas se desarrollarán los días 18 y 19 de junio en el Hogar Virgen de los Reyes con encuentros, conversatorios y mesas sobre activismo, transfeminismo, masculinidades, empleo y el denominado “Armario Gitano”.

Música en directo

La música volverá a convertirse en uno de los grandes ejes del Orgullo sevillano. El 24 de junio, la Plaza de España acogerá “Orgullo en la Plaza”, dentro del Icónica Santalucía Sevilla Fest, con una edición XXL de Loco Bongo y las actuaciones de Mónica Naranjo, Rebeca, Papá Levante, Raúl y Laura Gallego.

Por su parte, la Alameda de Hércules será nuevamente el gran epicentro festivo del Pride Sevilla. El pregón del 25 de junio tendrá formato coral y contará con la participación de María Peláe, Falete, Laura Gallego, Manolo Rosado y Jedet.

Las jornadas posteriores reunirán sobre el escenario a artistas como Natalia, María Isabel, La Húngara, Belén Aguilera, Patricia Manterola, Agoney, Rosa López, Chenoa o Conchita Wurst, entre muchos otros.

El 28 de junio, coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, la ciudad clausurará el Mes de la Diversidad con una gala titulada “Orgullo Andaluz”, que incluirá actuaciones de Falete, Laura Gallego y Peña Travesti, encargada además de rendir homenaje al histórico espectáculo “Azabache”.

El cartel

La imagen oficial del Orgullo 2026 ha sido creada por el diseñador sevillano Rubén Terriza. La obra, inspirada en la danza contemporánea, presenta un abrazo colectivo como símbolo de refugio, comunidad y apoyo mutuo dentro del colectivo LGTBIQ+.

El cartel incorpora múltiples referencias a la cultura popular sevillana y a figuras fundamentales de la memoria queer, con guiños a Ocaña, a Federico García Lorca y a elementos de la identidad cultural andaluza como la cerámica trianera, los claveles o los mantones.

El fondo de la composición recrea además los barrios de Sevilla mediante una arquitectura inspirada en sus calles y edificios, reforzando la idea de una celebración que quiere extenderse a toda la ciudad.