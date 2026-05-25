Lela Soto, Rocío Garrido y los Valencia convierten Sevilla en capital del flamenco esta semana

La Fundación Cajasol convertirá esta semana a Sevilla en uno de los grandes focos del flamenco con una programación especial en el Teatro Cajasol que reunirá tres propuestas de primer nivel entre los días 26 y 29 de mayo.

La programación arrancará el martes 26 de mayo con Rocío Garrido y el estreno absoluto de 1405: Ecos del tiempo, dentro del ciclo Flamenco Aparte. La artista presentará una propuesta escénica de nueva creación centrada en la memoria, los orígenes y la evolución del flamenco, a través de un diálogo entre tradición y contemporaneidad.

El espectáculo combinará cante, baile y una cuidada puesta en escena para recorrer distintos paisajes emocionales sin perder el vínculo con las raíces del arte jondo.

La segunda cita llegará el miércoles 27 de mayo con José y Anabel Valencia, protagonistas de una nueva sesión del ciclo Jueves Flamenco. Los artistas lebrijanos pondrán en escena Extremo Lebrija, un homenaje a la tradición flamenca de su tierra, considerada una de las grandes cunas de este género.

El espectáculo ofrecerá un recorrido por algunos de los cantes más representativos, marcado por la autenticidad, el compás y la profundidad interpretativa de ambos artistas.

El cierre de esta semana flamenca tendrá lugar el viernes 29 de mayo con la actuación de Lela Soto, que presentará El fuego que llevo dentro como parte del ciclo Flamenco Aparte.

Heredera de una reconocida saga flamenca, la cantaora llevará al escenario un repertorio cargado de intensidad y matices, recorriendo distintos palos desde una interpretación personal que la sitúa entre las voces más destacadas del panorama actual.

Las tres actuaciones se celebrarán a las 20.30 horas en el Teatro Cajasol. Las entradas ya están disponibles tanto en la taquilla de la Fundación Cajasol como a través de su página web.