La 'city of Sevilla': Cox y Moeve confirman que el nuevo desarrollo empresarial de la ciudad está en el río

Imagen de las naves donde se instalará Cox. Rocío Ruz / Europa Press

Hasta el momento, los márgenes del río más meridionales de la ciudad, donde apenas florecía a lo lejos el Puerto de Sevilla, se veía como una frontera con la ciudad. Una zona industrial e incluso desaprovechada.

Ahora, esa idea empieza a tornarse a velocidad -casi- de infarto en su reverso: es donde puede darse el siguiente gran desarrollo empresarial a gran escala de la ciudad.

El desembarco de grandes compañías internacionales le está dando otro color a estos márgenes del Guadalquivir a su paso por la hispalense y poniendo los cimientos para lo que parece querer convertirse en la 'City' sevillana, lejos de conglomerados saturados como Aerópolis o áreas bajo estudio para un cambio más a largo plazo, como en La Cartuja.

Primero fue Moeve (antigua Cepsa), en Vera Sevilla, y ahora ha llegado el turno de Cox justo al otro lado del río.

La entidad sevillana presentó el pasado viernes el proyecto de su nueva sede, "la base" de la compañía, tal y como señaló su presidente, Enrique Riquelme, y que estará ubicada en las históricas naves del Muelle de Tablada, en el corazón del futuro Distrito Portuario.

El aterrizaje de estas dos corporaciones marcan un punto y seguido en la concepción del Puerto de Sevilla como un lugar en el que convivan ingenieros, empresarios y vecinos de la zona. Da la impresión de que este enclave sevillano busca replicar el modelo de la 'City' londinense como foco para las grandes compañías. Aunque, eso sí, con mejor clima.

Y es que actualmente se negocia con varias empresas para instalarse en este entorno, por lo que se puede considerar que el anuncio de Cox es el pistoletazo de salida para que se dé una cascada de llegada de compañías.

Las otras opciones

Nacho Moreno, CEO de Cox, indicó el pasado viernes cuáles habían sido algunas de las opciones que se barajaron para plantar la nueva sede social de la entidad.

Entre ellas estaban los terrenos colindantes con el parque tecnológicoSevilla TechPark y, curiosamente, el proyecto urbanístico Vera Sevilla, uno de los más importantes de los últimos años en la capital andaluza.

El motivo por el que se descartó levantar la base de la antigua Abengoa junto al único rascacielos de la urbe fue que la estructura se tenía que construir desde cero, algo que hubiese obligado a la compañía a alargar su estancia en Palmas Altas.

Cabe destacar que en este entorno se ha levantado la Ciudad de la Justicia, un conjunto de edificios que pretende albergar los juzgados de Sevilla en su totalidad.

Finalmente, la compañía se ha decantado por restaurar los antiguos edificios del Muelle de Tablada con una inversión de 30 millones de euros. La obra comenzará el próximo mes de octubre, una vez que esté zanjada la concesión del espacio por parte del Puerto de Sevilla.

Inmediatamente después arrancarán 18 meses de obras para adecuar el espacio a la nueva base de la entidad. Por lo que las nuevas oficinas abrirán sus puertas en 2028.

Recreación de la nueva sede de Cox. Cox.

Actualmente, Cox cuenta con unos 1.200 trabajadores. Ahora, el objetivo es que la sede dé empleo a alrededor de 2.000 personas, muchas de ellas procedentes de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Sevilla (US).

La entidad ha mostrado su intención de conservar la estética de las naves pero modernizando el diseño. Además, la compañía quiere la sostenibilidad "sea uno de los pilares del proyecto".

El complejo contará con áreas de trabajo compartidas, espacios destinados al descanso, entornos versátiles y zonas verdes. Todo ello con el objetivo de impulsar el bienestar y la creatividad.

Además, dispondrá de servicios como equipamientos deportivos, oferta de restauración, espacios al aire libre y alternativas de movilidad sostenible.

Recreación de la nueva sede de Cox. Cox.

Otros proyectos

Hace justo un año se conoció que Moeve (antes Cepsa) se decantaba por Andalucía para abrir su primera sede institucional fuera de Madrid. De esta forma, la compañía trasladaba sus oficinas desde la Cartuja.

El sitio elegido fue Vera Sevilla y su función será atender a socios, representantes públicos y clientes. Además albergará reuniones de la empresa y encuentros culturales y de divulgación.

El aterrizaje de estas dos multinacionales no es lo único que contribuirá a la puesta en valor de los márgenes del río en la zona más al sur de Sevilla.

KKH Property Investors transformará la antigua fábrica de tabacos en un edificio de servicios gracias a una inversión de 250 millones de euros. Además se prevé la construcción de un gran hotel de nivel internacional.

También comienza a tomar forma el Jardín de las Cigarreras, un proyecto que albergará aparcamientos y zonas verdes que echó a andar gracias a una inyección de unos 35 millones de euros de Arttysur.

Al otro lado del río, unido por la futura pasarela Leonor, se prevé levantar un barrio de 700 viviendas, de las cuales unas 220 serán de protección oficial. Esta zona es la que acoge actualmente la terminal de cruceros.