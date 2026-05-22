Detenido un hombre por grabar sin su consentimiento a casi 100 mujeres en probadores de tiendas de Sevilla

Imagen de una patrulla de la Policía Nacional remitida a los medios. Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un hombre por grabar sin su consentimiento a 94 mujeres en los probadores de tiendas. Además, el varón había instalado cámaras en su edificio para hacer vídeos de sus vecinas.

Al arrestado se le atribuyen un total de 106 delitos de descubrimiento y revelación de secretos y uno de agresión sexual. Tras pasar a disposición judicial, el juez decretó su ingreso inmediato en prisión.

La investigación -denominada Acteón-comenzó en junio de 2025, después de que una turista alemana sorprendiera al sospechoso grabándola mientras se probaba ropa en un establecimiento de un conocido centro comercial sevillano.

La mujer se dio cuenta de que había un teléfono móvil asomando por debajo del separador del probador contiguo y alertó rápidamente al personal de la tienda, que avisó a la Policía Nacional.

Los agentes interceptaron al individuo, quien intentó dificultar la actuación policial apagando el dispositivo y negándose a mostrar su contenido.

Aunque inicialmente quedó en libertad por orden judicial, la autoridad competente autorizó posteriormente el análisis del terminal.

Tras conseguir desbloquear el móvil, los investigadores hallaron más de 150 vídeos grabados en espacios similares.

Según la investigación, el detenido grabó entre diciembre de 2024 y junio de 2025 a 94 mujeres jóvenes mientras se desvestían en probadores de varias tiendas.

Después de trabajar, el hombre iba a los establecimientos y se ocultaba en los probadores.

Desde allí grababa con el teléfono móvil introduciéndolo por la parte inferior de los separadores o utilizando respiraderos que conectaban con el probador contiguo.

Además, también hacía vídeos en los pasillos de algunas tiendas.

También a vecinas

La investigación destapó además que el detenido había grabado a vecinas de su edificio a través de ventanas y zonas comunes. Incluso escondía el teléfono móvil en una cesta de ropa para captar imágenes bajo las faldas de las víctimas cuando pasaban cerca.

La Policía Nacional descubrió igualmente que el hombre había instalado cámaras ocultas en su domicilio desde el verano de 2022, llegando a grabar desnudas a mujeres de su entorno cercano en habitaciones y baños.

Una de las víctimas identificadas denunció además haber sufrido una agresión sexual por parte del detenido en este mismo año, pocos días después de haber sido grabada en secreto. Según su testimonio, no denunció entonces por miedo a no ser creída.

La Policía Nacional destaca que este tipo de conductas se relacionan con el voyeurismo, una parafilia basada en la observación no consentida de personas en situaciones íntimas con fines sexuales.

Los investigadores advierten de que este comportamiento puede agravarse con el tiempo y consideran prioritaria su detección para proteger la intimidad y seguridad de las víctimas.