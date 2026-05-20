El Ayuntamiento de Sevilla volverá a llevar al Pleno la tasa de basuras para ajustar la liquidación del Presupuesto

El Ayuntamiento de Sevilla volverá a presentar en el Pleno la tasa de basura que ya fue rechazada. Esto se debe al plan económico y financiero que el Consistorio se ha visto obligado a redactar como consecuencia del desajuste en la liquidación del Presupuesto 2025.

El problema, según ha explicado el delegado de Hacienda del Consistorio, Juan Bueno, se debe a que el Gobierno municipal ha "invertido en Sevilla más que lo que el Gobierno central permite" como consecuencia de la Ley LOEPSF, la cual limita el endeudamiento.

Por este motivo, se ha sobrepasado la regla de gasto en 85,6 millones de euros y la estabilidad presupuestaria en otros 25.

Bueno ha indicado que esta situación se debe al rechazo a la tasa de basura propuesta y de la de los operadores de telefonía -esta última ha sido recurrida por dichos trabajadores- así como al aumento de la inversión en la empresa municipal de limpieza Lipasam y en la ciudad.

Esta situación obliga por ley al Gobierno hispalense a aprobar un plan económico financiero que, antes de recibir el visto bueno de la Junta de Andalucía, deberá ser aprobado en el próximo Pleno. Aquí es donde se puede trabar la puesta en marcha del documento.

No obstante, Bueno ha apelado a la "responsabilidad" de los grupos de la oposición puesto que es la normativa vigente la que obliga al Consistorio a poner el plan en marcha.

El delegado de Hacienda ha informado de que el equipo del 'popular' José Luis Sanz baraja una reducción de impuestos, la cual es "compatible" con el plan económico. Asimismo, ha asegurado que el proyecto "no conlleva ninguna reducción del gasto".

El mismo contempla la aprobación de la tasa de basuras -que volverá a votarse- y la "mejora de los problemas detectados con la gestión burocrática de determinados ingresos".

En cuanto a esto último, Bueno ha indicado que la problemática se ha percibido en la ayuda a domicilio. No obstante, ha resaltado que esta "ha llegado con normalidad".

En paralelo, el delegado ha subrayado la "buena salud financiera" del Ayuntamiento independientemente de la situación actual.

En concreto, el edil ha hecho hincapié en que la liquidez del Consistorio se sitúa en 62,3 millones de euros y la deuda viva solo alcanza el 9,3 por ciento, "cuando podría llegar hasta el 75".

Por otra parte ha indicado que el periodo medio de pago por parte del Gobierno municipal es de poco más de 27 días.

Juan Bueno ha anunciado otras modificaciones presupuestarias que se aprobarán el próximo viernes durante la Junta de Gobierno local.

Concretamente ha citado los dos millones de euros invertidos en el Instituto de Cultura y Artes de Sevilla (ICAS); 500.000 euros a la mejora de los colegios; 95.000 que se invertirán en el vestuario de los bomberos y 120.000 a la mejora de los centros cívicos de la ciudad.