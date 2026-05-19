Los toldos de la Constitución en Sevilla, a la espera de un proyecto a las puertas de la primera ola de calor

Operarios del Ayuntamiento de Sevilla instala los primeros toldos para la protección solar. Rocío Ruz / Europa Press

El pasado lunes comenzó el montaje de los toldos en diferentes calles del Casco Antiguo de Sevilla.

En total, 30 vías de esta zona de la ciudad contarán con dichas estructuras de sombra desde mediados de mayo y hasta comienzos de otoño.

De esta forma, el Consistorio quiere resguardar durante el mayor tiempo posible el principal eje comercial hispalense del calor que caracteriza a la urbe. Pero ¿qué pasa con los toldos de la Avenida de la Constitución?

El año pasado fue la primera vez que la gran arteria del centro de Sevilla 'vestía' estas velas y la ocasión no pasó -en absoluto- desapercibida.

Aunque la intención era buena y contaba con el 'sí' de la Comisión Provincial de Patrimonio -algo que no pasó con las anteriores propuestas-, el retraso en la instalación y el sistema elegido provocaron multitud de críticas al proyecto.

En concreto, los toldos comenzaron a instalarse el 4 de julio y quedaron listos el 23 de agosto, fecha en la que imperan las altas temperaturas.

Además, daban poca sombra. Solamente el recorrido por el que circula tranvía -que también es transitable para los peatones cuando el tren no está pasando- estaba al resguardo del sol.

Tampoco gustó el mecanismo utilizado, compuesto por unos bloques de hormigón que sujetaban los mástiles que aguantaban las telas.

Este cúmulo de circunstancias hizo que el tema se convirtiese en carne de 'meme' e incluso pegase el salto a medios de comunicación nacionales.

Ahora, el equipo municipal, capitaneado por el 'popular' José Luis Sanz, ha decidido empezar de cero. Es decir, tal y como anunció el regidor hace cuestión de un mes, para esta temporada se va a optar por otro diseño porque el anterior "no gustó a nadie".

Hasta el momento, poco más se sabe del proyecto. Sin embargo, con la primera ola de calor del año asomándose, en las conversaciones va aflorando el tema: ¿Por qué aún no están montando los toldos?

La razón es sencilla. Según fuentes del Gobierno municipal, "todavía se está trabajando en el diseño" para que esta vez sea a gusto de todos.

Actualmente es un estudio de arquitectura quien está trabajando en la configuración de las velas. No obstante, cabe destacar que esta debe cumplir con un requisito básico pero fundamental. Y es que no puede dañar los enclaves ubicados en el principal eje turístico de la ciudad. Es decir, la Catedral de Sevilla y el Archivo de Indias.

Puente de San Telmo

Otro de los proyectos que se le 'está haciendo bola' al Ayuntamiento es la instalación de los toldos en el puente de San Telmo. Al igual que el año pasado pasó con la Constitución, este 2026 será la primera vez que aterricen las estructuras de sombra en la citada pasarela.

La intención es que el diseño sea parecido al que hay en el puente del Cristo de la Expiración, más conocido como el del Cachorro.

Además, la idea principal era que estos estuviese listos en el mes de mayo. Sin embargo, desde el Ayuntamiento admiten que la colocación "va con retraso".

La demora, según explican, se debe a múltiples factores que se han ido aconteciendo uno detrás de otro.

El primero fue la llegada de la Navidad. Esta fecha tan señalada obligaba a los operarios a dejar de trabajar en determinadas franjas horarias por "motivos de seguridad".

Después vinieron dos circunstancias completamente impredecibles. La primera responde a las borrascas que protagonizaron las jornadas a comienzos del mes de febrero. Una sucesión de temporales que, una vez más, imposibilitaron a los trabajadores seguir con el montaje.

Y, después de que el clima se estabilizara, emergió la cuestión de la obra. En concreto, la "gran envergadura" de esta.

El alcalde de la ciudad ya avisó de que acondicionar el puente a los toldos era una tarea complicada. Pues bien, es esta circunstancia, ligada a las ya mencionada, la que está propiciando el retraso.