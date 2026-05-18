La Universidad Loyola sobresale en internacionalización y empleabilidad en Andalucía

En una sociedad cada vez más compleja y globalizada, la Universidad Loyola ofrece una respuesta educativa que va más allá del aprendizaje puramente académico.

Su propuesta se basa en una visión humanista e innovadora, que busca formar profesionales excelentes y ciudadanos comprometidos, capaces de liderar con responsabilidad los grandes retos del presente y del futuro.

Los datos la avalan. Los resultados de la 12ª edición del ranking CYD, que cuenta con la información más completa y el mayor número de universidades de España, consolidan el liderazgo de la Universidad Loyola en Andalucía.

Sobre todo en sus resultados académicos, internacionalización, empleabilidad de sus graduados y producción científica, destacando sobre el resto de las universidades de la Comunidad.

La universidad destaca también por una forma de enseñar conectada con la práctica y con las necesidades reales del entorno profesional.

A través de casos, proyectos aplicados, herramientas digitales y metodologías activas, el alumnado aprende desde la experiencia y se prepara para responder con solvencia a los desafíos actuales del mercado laboral.

La empleabilidad es otro de los pilares de la propuesta formativa de Loyola. El área de Carreras Profesionales acompaña al estudiante en su crecimiento profesional mediante orientación, programas de prácticas, formación en competencias, actividades con empresas y acceso a oportunidades laborales.

Imagen de un alumno de la Universidad Loyola. Universidad Loyola.

A ello se suma una amplia red de convenios con compañías, instituciones y organizaciones, que facilita el contacto directo con el mundo profesional y refuerza la inserción laboral de sus egresados.

Todo ello se complementa con una clara proyección internacional. Loyola mantiene más de 200 acuerdos bilaterales con universidades e instituciones de 45 países y pertenece a la red global de universidades jesuitas, presente en más de 80 países.

Gracias a esta dimensión internacional, el alumnado puede participar en programas de movilidad, intercambios académicos y experiencias multiculturales que amplían su visión del mundo y multiplican sus oportunidades de futuro.

Con campus en Córdoba, Sevilla y Granada, Loyola se ha consolidado como una referencia en el panorama universitario andaluz y español, ya que pone en el centro a la persona, integrando en su modelo formativo una fuerte dimensión ética y social.

¿Qué grados se pueden cursar a partir de septiembre?

De cara al próximo curso, Loyola ofrece una amplia oferta de grados y dobles grados en áreas con gran proyección profesional y capacidad de impacto social.

Empresa, Derecho, Economía, Datos, Comunicación, Educación, Psicología, Ingeniería, Relaciones Internacionales, Criminología, Artes y Ciencias de la Salud forman parte de una propuesta académica diversa, actualizada y orientada a las necesidades de un entorno cada vez más global, digital y competitivo.

Entre las principales novedades destaca la incorporación del Grado en Podología en el campus de Córdoba, con el que Loyola refuerza su apuesta por las Ciencias de la Salud.

Esta titulación responde a la creciente demanda de profesionales especializados en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la salud del pie, y supone además una propuesta diferenciadora para el campus cordobés.

Imagen de una alumna de la Universidad Loyola. Universidad Loyola.

La universidad mantiene también una oferta especialmente vinculada a ámbitos estratégicos como la digitalización, la sostenibilidad, la innovación tecnológica, la salud, la creatividad, la comunicación y el liderazgo. Además, los dobles grados siguen siendo una de las grandes fortalezas de Loyola.

Estas combinaciones permiten obtener dos titulaciones y construir perfiles más completos, flexibles y competitivos, especialmente valorados en sectores como la empresa, el derecho, la comunicación, la ingeniería, la educación, la psicología, la criminología o las relaciones internacionales.

En másteres, se pondrán en marcha tres nuevos programas oficiales en áreas de alta demanda: el Máster Universitario en Auditoría (en el campus de Córdoba y Sevilla); Medicina del deporte y Creatividad Publicitaria, ambos en el campus de Sevilla.

El proceso de admisión para el curso 2026/2027 ya está abierto, con pruebas periódicas hasta el mes de agosto. Toda la información sobre grados, dobles grados, másteres y admisión está disponible en su página web.