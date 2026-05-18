Comienza la instalación de toldos en Sevilla: estas son todas las calles del Casco Histórico en las que se colocarán

El Ayuntamiento de Sevilla acaba de iniciar la colocación de los toldos en las calles de la ciudad.

La instalación de estas estructuras arranca la misma semana en la que se espera que las temperaturas superen los 35 grados durante varios días.

Por ahora, los toldos se están instalando en las calles del Casco Histórico y en el puente de San Telmo. Posteriormente llegará el turno de la avenida de la Constitución, una ubicación que ya el año pasado dio de qué hablar en este sentido por la fecha en la que acabó el montaje y el diseño elegido.

Esta vez, tal y como anunció el alcalde, José Luis Sanz, el proyecto de las estructuras de sombra en la principal arteria del centro de Sevilla será diferente porque "no gustó a nadie".

La novedad de este año en lo que se refiere a estas estructuras es que habrá tres calles nuevas que cuenten con toldos.

En concreto, se suman a la lista las calles Alfonso XII, Córdoba y José Gestoso, tres importantes ejes comerciales de la urbe. De esta forma, el total de vías y plazas del centro que gozarán de este sistema asciende a 30.

Todas las calles

El listado está compuesto por las calles Albareda, Alcaicería de la Loza, Alfonso XII, Almirante Bonifaz, Baños, Carlos Cañal, Cerrajería, Córdoba, Cuna, Empecinado, Francos, General Polavieja, Hernando Colón, Jaén, José Gestoso, Lineros, O’Donnell, Pedro Caravaca, Puente y Pellón, Regina, Rioja, Rivero, Sagasta, Sierpes, Tetuán, Velázquez, Plaza del Duque, Plaza Jesús de la Pasión, La Campana y el Paseo Marqués de Contadero.

Los trabajos se desarrollarán durante las próximas semanas con el objetivo de que el sistema esté completamente operativo antes del inicio del verano y permanezca instalado hasta comienzos del otoño.

Esta actuación forma parte del plan impulsado por el Gobierno municipal para "mejorar el confort climático en los espacios públicos durante los meses de más calor y adaptar Sevilla a las altas temperaturas y al cambio climático".

Para ello, el Consistorio adjudicó el nuevo contrato de suministro e instalación de los toldos, con una inversión de 1.703.228,50 euros y una duración de cuatro años (2025-2029), ampliando así el periodo respecto al contrato anterior.