Muere un hombre tras caerle encima un camión mientras lo reparaba en Villamanrique de la Condesa (Sevilla)

Una ambulancia del 061 en una imagen de archivo. Europa Press

Un hombre, cuya edad se desconoce, ha muerto este sábado en la localidad sevillana de Villamanrique de la Condesa tras caerle encima un camión que estaba reparando.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el primer aviso del suceso se emitió antes de las 8,30 horas, cuando un ciudadano dio la voz de alarma que indicaba que un hombre se encontraba herido en un cortijo.

Tal y como ha concretado el servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, la Sala Coordinadora activó en ese instante a los Bomberos de Diputación, a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a la Policía Local.

La entidad adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta ha precisado que los sanitarios desplazados al lugar han confirmado el fallecimiento del varón en el mismo lugar del suceso.

Además, desde el Servicio 112 Andalucía se ha dado aviso también a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.