La Policía Nacional desarticula una red criminal en Sevilla que estafó 1,3 M€ con ventas falsas de viviendas

Uno de los detenidos junto a un agente de policía- Imagen cedida por la Policía Nacional.

La Policía Nacional ha detenido a cinco individuos que pertenecían a una presunta organización criminal que se dedicaba a cometer estafas inmobiliarias en Sevilla mediante la suplantación de identidades y la falsificación de documentación.

Una operación que ha esclarecido una defraudación valorada en más de 1,3 millones de euros y ha costado más de un millón a las víctimas debido a la venta de las viviendas usurpadas.

Según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa, la organización localizaba inmuebles que se encontraban en alquiler entre Sevilla y la localidad malagueña de Fuengirola. Mediante documentación e identidades falsas, contactaban con los propietarios o anunciantes para poder acceder así a los domicilios.

De esta forma, y tras conseguir las llaves y el control de la vivienda, los investigados buscaban compradores interesados, principalmente agencias de inversión inmobiliarias.

Seguidamente, formalizaban estas operaciones con documentación falsificada, entre la que se encontraban certificados administrativos, recibos y otros documentos también falsos. Con estos datos, los investigados habían conseguido incluso obtener documentos notariales.

El operativo ha permitido esclarecer que se trataba de un entramado especializado en la venta fraudulenta de viviendas y que utilizaban identidades robadas y abundante documentación falsificada. De esta forma, la organización conseguía dar apariencia de legalidad en las operaciones.

Además, canalizaban el dinero obtenido de las estafas también mediante cuentas bancarias con datos ficticios.