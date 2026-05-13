La firma del Gobierno de Juanma Moreno en Sevilla: metro, Cartuja, cribados y Atarazanas

Collage de Juanma Moreno, presidente andaluz, y del Virgen del Rocío, obras del metro y Estadio de La Cartuja. Europa Press.

La cuenta atrás para las elecciones a la Presidencia de la Junta de Andalucía ha comenzado.

El próximo 17 de mayo están llamados a las urnas 6,8 millones ciudadanos que deberán decidir si la comunidad sigue como hasta ahora o da un cambio.

Ya son siete los años que lleva el 'popular' Juanma Moreno al frente de la comunidad, los cuatro últimos en solitario gracias a una mayoría absoluta -la primera del PP en Andalucía- que le ha permitido gobernar sin sobresaltos. Ahora, según las encuestas, el presidente se juega continuar en solitario o tener que entenderse con Vox.

Y en estas dos últimas legislaturas, Sevilla ha sido el escenario de acontecimientos que han marcado un antes y un después.

Desde la ampliación de la red de Metro de la capital hasta la rehabilitación del Estadio de La Cartuja pasando por la crisis de los cribados del cáncer de mama, cuyo epicentro fue en el hospital sevillano Virgen del Rocío, y el aterrizaje de universidades privadas en la ciudad.

Todo -de una forma u otra- ha dado de qué hablar en la provincia.

El Metro de Sevilla

La línea 3 del Metro de Sevilla ha sido una de las grandes protagonistas estos últimos años.

La misma cuenta con una inversión de alrededor de 1.300 millones de euros procedentes de la Junta, el Estado y los Fondos Europeos y promete ser decisiva en lo que se refiere a la movilidad de la urbe.

En febrero de 2023 arrancaron las obras del Tramo Norte de la citada infraestructura. La misma parte desde el barrio de Pino Montano hasta el Prado de San Sebastián, uniendo el norte con el centro.

Previsiblemente, el primer tramo estará finalizado en 2030. Posteriormente, comenzarán los trabajos de cara al Tramo Sur de la Línea 3, que unirá el Prado de San Sebastián con Bellavista y el Hospital de Valme.

No obstante, este proyecto se encuentra actualmente en estudio informativo y consultas públicas. Es decir, los ciudadanos han hecho alegaciones sobre el diseño.

En esta línea, cabe destacar que uno de los puntos más polémicos es el tramo que pasa por los Bermejales. Y es que los vecinos de este barrio han solicitado formalmente a la Junta que el recorrido que cruza la zona vaya soterrado y no en superficie como contempla el primer proyecto.

Estadio de La Cartuja

La "reactivación" del Estadio de La Cartuja ha sido otro de los grandes hitos de esta última legislatura.

Según el líder andaluz, había un proyecto de "demolición" del espacio. Sin embargo, el espacio se ha convertido en uno de los principales escenarios para eventos de la ciudad.

En 2024, comenzó la primera de la fase de la "remodelación". Esta consistía en añadir una nueva grada, sumar aforo, quitar la pista de atletismo y mejorar los accesos entre otros quehaceres.

Las tareas terminaron en abril de 2025 y desde entonces la Cartuja ha acogido citas como la Velada de Ibai -que repite este año- y se ha convertido en el campo del Betis durante la reforma del Villamarín.

No obstante, en los últimos tiempos ha estado en el centro de la diana tras conocerse un presunto caso de corrupción en relación a la adjudicación de las obras y la celebración de la Eurocopa.

En 2027 está previsto que se inicie la segunda fase de los trabajos para acondicionar el espacio para el Mundial 2030, ya que sería una de las sedes del torneo deportivo. En total, la inyección económica asciende a unos 112 millones de euros.

Universidades

Otra de las cuestiones que ha marcado la actualidad sevillana en los últimos años ha sido el desembarco de universidades privadas.

Concretamente en 2024 abrió la Universidad CEU Fernando III, cuyo campus está en Bormujos, una localidad que también alberga parte de la oferta privada de Sevilla.

Dentro de su término municipal está el Centro de Enfermería San Juan de Dios, que por primera vez se adscribió a la Universidad Pontificia de Comillas, privada y con sede en Madrid, de origen jesuita.

Su incorporación al sistema universitario andaluz generó mucho rechazo del lado de las dos universidades públicas, especialmente de la Hispalense, a quien este centro estuvo adscrito durante 15 años, hasta el curso 2023-2024.

Crisis de los cribados

Sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos que ha marcado el paso de Moreno por Andalucía ha sido la crisis de los cribados del cáncer de mama.

Fue el pasado octubre cuando estalló y desde entonces la Sanidad se ha convertido en uno de los grandes flancos de la izquierda para intentar atacar al líder regional.

Este episodio afecta de lleno a la capital andaluza. Y es que el epicentro del problema ha sido el Hospital Virgen del Rocío.

Tras salir a la luz el fallo en los cribados del cáncer de mama, el equipo de Juanma Moreno decidió hacer 'borrón y cuenta nueva': la consejera de Salud de la Junta, Rocío Hernández, fue cesada de su cargo, junto al gerente del centro hospitalario, Manuel Molina.

Además, el Gobierno andaluz activó un plan de choque dotado de 12 millones de euros y 119 nuevos profesionales sanitarios para el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama.

Actualmente se desconoce cuál es el número de afectadas por lo sucedido.

Refuerzo de protocolos

Al igual que el fallo en los cribados del cáncer de mama, el suicidio de Sandra Peña obligó a la Junta a actuar de inmediato. La muerte de la menor tras precipitarse de la azotea de su casa colocó el foco nacional en Sevilla.

Supuestamente, tres compañeras del colegio de la joven de 14 años, el Irlandesas de Loreto, la acosaban en clase, lo que provocó que la víctima decidiese acabar con su vida.

Ahora, la Fiscalía de Menores está investigando cuál es el grado de implicación de las presuntas acosadoras y si el centro activó los protocolos.

No obstante, la administración ha actuado en paralelo. En concreto, se ha aprobado el endurecimiento de los protocolos.

A partir de ahora las denuncias por acoso presentadas por las familias o por miembros de la comunidad educativa serán comunicadas desde el primer momento a la inspección educativa, con el objetivo de mejorar el seguimiento de los casos y evitar que situaciones graves queden sin supervisión externa.

Por último, una de las medidas más contundentes anunciadas es el estudio de una modificación reglamentaria para que el cambio de centro del acosador se convierta en la norma, especialmente en aquellos casos en los que exista reincidencia.

En materia de Cultura, la huella que deja Juanma Moreno a lo largo de estos últimos años se basa principalmente en la reapertura de las Atarazanas.

El que fuera el antiguo astillero de la ciudad abrirá completamente al público en septiembre convertido en espacio museístico de la mano de la Fundación Cajasol. Sin embargo, antes ha tenido que pasar por chapa y pintura.

Gracias a una inversión de más de 20 millones de euros por parte de la Fundación La Caixa y la Junta de Andalucía.