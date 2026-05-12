El nuevo Volvo EX60 aterriza en Sevilla y adelanta la nueva generación eléctrica de Volvo

La movilidad eléctrica continúa evolucionando y Volvo vuelve a situarse entre las marcas que están marcando el ritmo del sector. El nuevo Volvo EX60 ya se encuentra en Sevilla de la mano de Volvo Codimotor, convirtiéndose en uno de los primeros concesionarios de Andalucía en recibir el nuevo SUV 100% eléctrico de la firma sueca.

La llegada del modelo supone un paso importante dentro de la estrategia de electrificación de Volvo Cars, una transformación que la marca lleva años desarrollando y que ahora toma forma con vehículos cada vez más avanzados a nivel tecnológico, energético y de experiencia de conducción.

El nuevo EX60 llega en un momento clave para el mercado de automoción. La demanda de vehículos electrificados sigue creciendo y los fabricantes trabajan en soluciones que no solo respondan a la sostenibilidad, sino también a las necesidades reales del conductor actual: autonomía, rapidez de carga, conectividad y comodidad en el día a día.

Un SUV eléctrico pensado para recorrer más

Uno de los aspectos más destacados del nuevo Volvo EX60 es su autonomía. El modelo alcanza hasta 810 kilómetros WLTP en su versión de mayor alcance, posicionándose entre los SUV eléctricos premium con mayor capacidad para afrontar trayectos largos sin depender constantemente de la carga.

La autonomía sigue siendo uno de los principales factores para quienes valoran dar el salto a un vehículo eléctrico. Volvo responde a esa demanda con un modelo preparado tanto para el uso urbano como para viajes de larga distancia, reduciendo una de las principales preocupaciones del conductor actual.

A ello se suma la incorporación de tecnología eléctrica de 800 voltios, una arquitectura que mejora los tiempos de recarga y la eficiencia energética del vehículo. Gracias a este sistema, el EX60 puede recuperar hasta 340 kilómetros de autonomía en apenas 10 minutos mediante carga rápida.

La rapidez de carga se convierte así en uno de los argumentos más potentes del modelo, acercando cada vez más la experiencia eléctrica a la practicidad que históricamente ha ofrecido la combustión tradicional.

Tecnología y conectividad como parte de la experiencia

El nuevo Volvo EX60.

El nuevo EX60 también refleja cómo la tecnología se ha convertido en uno de los grandes pilares de la automoción moderna. Volvo incorpora en este modelo un nuevo sistema tecnológico desarrollado junto a NVIDIA y Google, integrando inteligencia artificial, asistentes avanzados de conducción y un ecosistema digital mucho más intuitivo.

La marca sueca lleva tiempo apostando por una conducción más conectada y personalizada. El objetivo no pasa únicamente por incorporar pantallas o funciones digitales, sino por construir una experiencia más cómoda, segura y adaptada al conductor.

El sistema multimedia, la conectividad integrada y las ayudas avanzadas convierten al EX60 en un vehículo pensado para convivir con el día a día digital actual, donde la interacción tecnológica forma parte natural de la conducción.

Todo ello sin perder uno de los elementos más reconocibles de Volvo: la seguridad. La firma sueca mantiene en el EX60 esa filosofía histórica centrada en la protección y la asistencia al conductor, ahora reforzada mediante nuevas soluciones tecnológicas y sistemas inteligentes.

El diseño escandinavo sigue marcando el camino

Más allá de la tecnología, el nuevo Volvo EX60 mantiene una identidad visual muy reconocible. La marca continúa apostando por el diseño escandinavo como uno de sus grandes rasgos diferenciales, combinando minimalismo, equilibrio y elegancia.

El exterior del vehículo apuesta por líneas limpias y superficies sencillas, alejándose de diseños excesivamente agresivos para construir una estética más atemporal y sofisticada.

En el interior, esa misma filosofía se traduce en espacios ordenados, materiales cuidados y una distribución que prioriza la comodidad visual y funcional del conductor y los pasajeros.

El modelo también incorpora la nueva plataforma SPA3, desarrollada específicamente para vehículos eléctricos. Esta arquitectura permite optimizar el espacio interior, mejorar el comportamiento dinámico y aumentar la eficiencia energética del conjunto.

Sevilla, uno de los primeros puntos de contacto con el EX60

La llegada del nuevo Volvo EX60 a Volvo Codimotor Sevilla sitúa a la ciudad entre los primeros escenarios andaluces donde conocer de cerca una de las grandes apuestas de futuro de la marca sueca.

El interés por la movilidad electrificada continúa creciendo en Sevilla y en el resto de Andalucía, especialmente entre aquellos conductores que buscan vehículos premium capaces de combinar sostenibilidad, tecnología y autonomía real para el uso diario.

En este contexto, el EX60 representa mucho más que un nuevo lanzamiento comercial. Supone una muestra de hacia dónde se dirige el sector de la automoción en los próximos años y cómo marcas históricas como Volvo están redefiniendo el concepto de movilidad premium.

Con este nuevo SUV eléctrico, Volvo continúa consolidando una estrategia que apuesta por una conducción más eficiente, tecnológica y conectada, sin perder la identidad que históricamente ha convertido a la marca sueca en una referencia dentro del sector.