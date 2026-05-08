El torero Morante de la Puebla y el pintor Luis Gordillo, Hijos Predilectos de Sevilla 2026

Morante de la Puebla y Luis Gordillo recibirán las medallas de Hijos Predilectos de Sevilla 2026.

Así lo ha anunciado este viernes el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, en una rueda de prensa en la que también ha nombrado a los sevillanos y comercios que recibirán la medalla de Sevilla.

El primer edil hispalense ha catalogado a Gordillo como "el pintor contemporáneo más importante de España en la actualidad", mientras que del torero ha destacado "lo que ha hecho y sigue haciendo" por la tauromaquia.

Sanz ha indicado además el resto de nombres que serán condecorados el próximo 30 de mayo en el acto de Medallas y Honores de la ciudad en un acto que tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos (FIBES).

En la categoría de Trayectoria Profesional, los galardonados serán Alfonso Carmona, que preside el colegio de médicos desde el año 2018 y lleva toda una vida dedicada a la salud infantil y a impulsar la excelencia médica y "llevar la solidaridad más allá de nuestras fronteras".

También Cristina Parías, la primera mujer que entra en el consejo de administración de un banco, concretamente el BBVA, y Carmen Padilla y María Padilla. Estas dos mujeres llevan detrás de la barra del famoso bar El Tremendo más de 60 años.

En el marco del impulso económico y empresarial recibirán el reconocimiento de la ciudad el grupo Sur. Este, según ha destacado el primer edil, lleva 80 años creando riqueza, empleo, contribuyendo al crecimiento económico de Sevilla.

También será recompensado el trabajo de Antonio Moreno Vallejo en la categoría de Trayectoria Ejemplar basada en el emprendimiento en el mundo de los seguros desde hace más de 40 años, además la empresa sevillana Agro Sevilla y el grupo Rocío Medina.

El CEO de Scalpers, Borja Vázquez, recibirá la medalla de Sevilla en la categoría de Labor Emprendedora y Talento Sevillano, así como la Escuela de Ingenieros de Sevilla por proyectos como Arus y Alter Technology. Esta última es una entidad ubicada en La Cartuja que ha participado en el último proyecto que ha visitado la Luna.

Por el fomento del arte, la cultura y el patrimonio serán galardonados Juana de Aizpuru, por "convertir Sevilla en la capital de la vanguardia artística"; Pepe da Rosa a título póstumo, por llevar "el humor sevillano y andaluz a toda España"; Pepa Montes y Ricardo Miño, "grandes embajadores del flamenco"; y Alfonso Jiménez Martín por su labor para "conservar y engrandecer" el patrimonio sevillano desde el Colegio de Arquitectos.

En la categoría del Fomento de Tradiciones las distinciones irán destinadas a la banda de El Sol y la Asociación Cultural Cabalgata de Su Eminencia.

Por su labor social, lucha por la igualdad y la educación, la ciudad dará la medalla a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el hogar Nazaret, el Club Deportivo Padre Pío y la Hermandad del Inmaculado Corazón de María de Torreblanca.

Los bares Casa Palacios y Blanco Cerillo y los comercios El Cronómetro y la Papelería Ferrer serán galardonados en la categoría de Espacio Emblemático de la memoria de Sevilla.

Rosa Ostos, jefa del servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Nuestra Señora del Valme, y Margarita Cábanas, jefa del servicio de oftalmología del Hospital Virgen del Rocío, recibirán la medalla de Sevilla por su contribución a la Ciencia y a la Salud.

Por su labor comunicativa, los periodistas Álvaro Ibarra y Carlos Colón. Por sus méritos deportivos, Luis Astolfi y el Cajasol, Sevilla, balonmano Proin, que ha hecho historia por primera vez en la historia, un equipo de balonmano sevillano está en la primera división del balonmano nacional.