Sanz se disculpa por las "molestias" del acto de Netflix y Rosalía y dice que su impacto será "importante"

A horas de que den comienzo los eventos organizados por Netflix de cara a la 'premiere' de la serie 'Berlín y la dama de armiño' Sevilla está empezando a notar los cambios que estos acarrean.

Este viernes tendrá lugar la alfombra roja en Las Setas -con la participación de los protagonistas de la producción y de numerosos famosos- y el próximo sábado se celebrará un concierto secreto en el río Guadalquivir en el que, casi con total seguridad, actuará Rosalía.

Ambas citas han levantado críticas entre los sevillanos. Por una parte, algunos se quejan de los cortes de tráfico y peatonales en diferentes calles como Betis, Marqués de Contadero y otras vías del centro; y por otra por la colocación de vallas en las inmediaciones del río.

Por este motivo, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha pedido "disculpas" a todos los ciudadanos "por las molestias" que puedan estar ocasionando los trabajos.

No obstante, los ha justificado aludiendo a la repercusión que, previsiblemente, va a tener el evento tanto en el marco nacional como internacional.

Un impacto que, aunque aún no ha cuantificado en términos económicos, ha asegurado que será "importante".

Al hilo de esto, Sanz ha defendido que es un escaparate "que Sevilla nunca hubiera podido" hacer frente. "Este Ayuntamiento no podría permitirse el lujo de pagar 190 países traducida a 30 idiomas", ha destacado.

Asimismo, el primer edil ha asegurado que, de esta forma, la ciudad abre "la puerta a la producciones culturales de alto nivel internacional, que posicionan a la ciudad como ese gran escenario audiovisual europeo que queremos ser".

En cuanto al impacto económico que pueda llegar a tener todo lo organizado por Netflix, José Luis Sanz, ha subrayado su importancia "no solo por lo que suponga este fin de semana, sino por la repercusión internacional y la imagen y la proyección de la ciudad en todos los rincones del mundo".

En esta misma línea, el primer edil hispalense ha hecho hincapié en los números de la producción.

Y es que, la segunda temporada estará disponible en más de 190 países y se traducirá a 30 idiomas. Además, la primera edición "fue la serie más vista en el mundo en su semana de estreno", entrando en el top 10 de series de habla no inglesa de 91 países y manteniéndose en él durante siete semanas consecutivas.

La temporada pasada registró 53 millones de visualizaciones y acumuló 348 millones de horas reproducidas.

Tal y como ha indicado el alcalde en una rueda de prensa, el Ayuntamiento ha organizado un dispositivo de seguridad especial que contará con la presencia de Policía Local, Protección Civil, Bomberos y "un refuerzo importante" de Policía Nacional.