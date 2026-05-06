Detención de un hombre en Sevilla tras un altercado de tráfico.

Detención de un hombre en Sevilla tras un altercado de tráfico. Emergencias Sevilla.

Sevilla SUCESOS DE SEVILLA

Una pelea entre un peatón y un conductor en Sevilla acaba con el primero ingresado en el hospital "en estado crítico"

El supuesto agresor ya ha sido detenido por la Policía Local y se encuentra en dependencias policiales.

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Un altercado entre un peatón y el conductor de un coche ha acabado con el primero de ellos ingresado en un hospital de Sevilla "en estado grave".

Los hechos han tenido lugar la tarde de este miércoles en la calle Virgen del Águila, en el barrio de Los Remedios, sobre las 15:00 horas.

Tal y como ha informado el servicio de Emergencias de Sevilla, el agresor ha sido detenido y se encuentra en las dependencias policiales. El mismo no opuso resistencia cuando llegaron los agentes.

Foto de archivo. Euopa Press

La Policía Nacional ha confirmado a este periódico que el conductor, de 44 años de edad, se bajó del vehículo y agredió al peatón, de 49.

Supuestamente, el autor del suceso le habría propinado "un puñetazo" a la víctima, cayendo esta al suelo.

Tras recibir el aviso, hasta el lugar de los hechos se personaron diferentes efectivos del servicio sanitario, Policía Local.

Una vez allí, el personal del 061 consiguió estabilizar al hombre agredido, quien fue trasladado a un centro hospitalario de la ciudad "en estado crítico" por las lesiones sufridas.