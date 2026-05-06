Una pelea entre un peatón y un conductor en Sevilla acaba con el primero ingresado en el hospital "en estado crítico"

Detención de un hombre en Sevilla tras un altercado de tráfico. Emergencias Sevilla.

Un altercado entre un peatón y el conductor de un coche ha acabado con el primero de ellos ingresado en un hospital de Sevilla "en estado grave".

Los hechos han tenido lugar la tarde de este miércoles en la calle Virgen del Águila, en el barrio de Los Remedios, sobre las 15:00 horas.

Tal y como ha informado el servicio de Emergencias de Sevilla, el agresor ha sido detenido y se encuentra en las dependencias policiales. El mismo no opuso resistencia cuando llegaron los agentes.

La Policía Nacional ha confirmado a este periódico que el conductor, de 44 años de edad, se bajó del vehículo y agredió al peatón, de 49.

Supuestamente, el autor del suceso le habría propinado "un puñetazo" a la víctima, cayendo esta al suelo.

Tras recibir el aviso, hasta el lugar de los hechos se personaron diferentes efectivos del servicio sanitario, Policía Local.

🔴15:05 h. Policía Local ha detenido a un varón de 44 años, en la calle Virgen del Águila, tras agredir a otro varón de 49 años durante un altercado de tráfico.

El agredido tras ser estabilizado por 061 ha sido trasladado a un hospital en estado crítico como consecuencia de las… pic.twitter.com/BZpRrMkxM2 — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) May 6, 2026

Una vez allí, el personal del 061 consiguió estabilizar al hombre agredido, quien fue trasladado a un centro hospitalario de la ciudad "en estado crítico" por las lesiones sufridas.