El barroco inglés resuena en Sevilla: así es ‘Sweeter than roses’, el nuevo proyecto de Accademia del Piacere

La formación sevillana Accademia del Piacere, dirigida por el violagambista Fahmi Alqhai, estrenará en Sevilla su nuevo programa Sweeter than roses el próximo 7 de mayo.

El concierto tendrá lugar en la Real Fábrica de Artillería, dentro del ciclo Las Noches de Euterpe.

La cita contará con la participación del tenor germano-canadiense Michael Schade, una de las grandes figuras internacionales del repertorio operístico y barroco.

Este concierto forma parte de una gira de estreno que comenzó el 5 de mayo en el Auditorio Fonseca, en colaboración con la Universidad de Salamanca y el Centro Nacional de Difusión Musical, y continuará este 6 de mayo en el Auditorio Nacional de Música, dentro del ciclo Universo Barroco, donde las entradas ya están agotadas.

El programa Sweeter than roses rinde homenaje a la tradición vocal inglesa del siglo XVII, estableciendo un diálogo entre dos de sus máximos exponentes: John Dowland y Henry Purcell.

A través de un repertorio que abarca desde la intimidad de la lute song hasta la expresividad de las semióperas, el concierto recorre la evolución musical inglesa desde el Renacimiento tardío hasta el Barroco, incluyendo también odas vinculadas a celebraciones ceremoniales.

Para esta propuesta, la formación estará integrada por Johanna Rose y Rami Alqhai (violas da gamba), Carles Blanch (guitarra barroca y archilaúd) y Javier Núñez (clave y órgano), bajo la dirección de Fahmi Alqhai.

Michael Schade

Considerado uno de los grandes tenores de la escena internacional, Michael Schade ha actuado en algunos de los teatros más prestigiosos del mundo, como la Ópera Estatal de Viena, la Metropolitan Opera House, el Teatro alla Scala o el Teatro Colón.

A lo largo de su trayectoria ha interpretado papeles destacados y ha trabajado con directores de renombre como Nikolaus Harnoncourt.

En los últimos meses, el tenor ha recibido elogios por su interpretación en Wozzeck en Toronto y ha debutado en la Ópera Real de Estocolmo con una nueva producción. Ganador de un Premio Grammy, ostenta además los títulos de Kammersänger de Austria y oficial de la Orden de Canadá.

Con más de veinte años de trayectoria, Accademia del Piacere se ha consolidado como uno de los conjuntos más influyentes de la música antigua en Europa.

Bajo la dirección de Fahmi Alqhai, el grupo ha desarrollado una visión de la música histórica como una experiencia viva y emocional, lo que le ha valido reconocimiento internacional y numerosos premios.

Su actividad no se limita a este estreno. A lo largo de los próximos meses, la formación participará en festivales y escenarios tanto en España como en el extranjero, con una intensa agenda que incluye actuaciones en ciudades europeas y latinoamericanas, así como nuevas propuestas artísticas que combinan tradición y experimentación.