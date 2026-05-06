El antiguo cuartel de Alfonso XIII de Sevilla, a subasta por 12,4 millones: acogerá comercios, hoteles y oficinas

El antiguo cuartel Alfonso XIII de Sevilla vuelve a estar a la venta.

El Ministerio de Defensa ha sacado a subasta -de nuevo- los terrenos en los que se ubica. Sin embargo, hay un pequeño matiz. Y es que el nuevo precio de partida es superior al de las pasadas ocasiones. En concreto, la cifra supera ahora los 12,4 millones de euros, tres más que la primera vez en abril del 2019.

Este espacio se construyó entre 1922 y 1924 y, desde su puesta en marcha en 1928, acogió el uso militar. Finalmente, su actividad cesó en 1995 tras la puesta en marcha del Plan Norte por parte de Defensa.

En la descripción publicada por el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) se señala el estado en el que el cuartel se encuentra en la actualidad.

En los documentos compartidos se señala que las obras de la superficie total construida -más de 22.700 m2- "se encuentran en muy mal estado debido a su abandono desde hace varios años".

Y es que, a pesar que el organismo ha intentado darle salida en múltiples ocasiones, ni las subastas ni las ventas directas realizadas han obtenido resultados. Ahora, los interesados tendrán hasta el próximo 5 de junio para presentar sus protestas o comprarlo directamente.

La superficie disponible es de forma trapezoidal y cuenta con un total de 143.094 metros cuadrados. De todos estos, según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cerca de 80.000 podrán albergar servicios terciarios.

Junto a Palmas Altas y Bellavista

En concreto, después de haber sido una de las residencias de oficiales y militares en España, los terrenos estarán destinados a acoger comercios, hoteles y oficinas.

Se trata de un uso que coge especial relevancia si se tiene en cuenta que el antiguo cuartel está ubicado cerca del nuevo barrio sevillano de Palmas Altas -aún en construcción- y del barrio de Bellavista, en la avenida de Jerez junto al nuevo cauce del Guadaíra.

No obstante, cabe destacar que estos terrenos son unos de los suelos propiedad de Defensa en los que no se puede construir vivienda.

Los 41.000 metros cuadrados restantes están destinados únicamente para uso de interés público y social.

Estos terrenos tienen dos hándicaps que podrían afectar a su venta. El primero, como ya se ha mencionado, es la prohibición de levantar residenciales en las inmediaciones del antiguo acuartelamiento.

El segundo responde a la obligación de llevar a cabo un Plan Especial de Reforma de Interior (PERI) una vez que se ha hecho la operación. Este obliga al nuevo propietario a realizar su proyecto adecuándose al entorno.

Es decir, el comprador debe preservar los antiguos edificios y las zonas verdes debido a su valor histórico y arquitectónico.

Concretamente, el antiguo cuartel Alfonso XIII cuenta con " edificios de dependencias generales, tres edificios dormitorios, comedor, hangares, residencias de oficiales y suboficiales". También dispone de "edificios de garajes y talleres, siete de naves y almacenes, polvorín, cuadras y picadero".

Todas estas instalaciones, tal y como indica Defensa, "son de una, dos y tres plantas, con una superficie total construida de 22.706 metros cuadrados que se encuentran en muy mal estado debido a su abandono desde hace varios años".

A la venta dos parcelas

Además, el Invied ha sacado a la venta de las parcelas 32 y 34 de la Cañada Real de la Armada ubicadas también en Sevilla, junto al cuartel.

El terreno 32 está situado en la margen izquierda de la carretera N-IV que conecta Madrid con Cádiz. La misma tiene forma de polígono irregular y una superficie de 1.210 metros cuadrados.

En 1990, esta parcela "fue afectada por un expediente expropiatorio instruido por la Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla, quien finalmente sólo tomó posesión de 378,25 metros cuadrados", quedando "prácticamente integrada en el Cuartel de Caballería Alfonso XIII".

La parcela 34 se ubica en la misma zona que la anterior y tiene una forma similar. No obstante se diferencia en el tamaño de la superficie: 330 metros cuadrados. Mucho más pequeña.

Aunque no fueron expropiados, "estos terrenos fueron parcialmente ocupados en las referidas obras de la vía de servicio lateral al Acuartelamiento Alfonso XIII".