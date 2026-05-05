Las nuevas VPO en la zona de Capuchinos reducen el alquiler del barrio de 1.000 a 450 euros

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visitando el residencial 'La María', en La Trinidad. Ayuntamiento de Sevilla

En uno de los barrios donde encontrar vivienda en alquiler se ha convertido en una carrera de fondo —y de cartera—, el Ayuntamiento de Sevilla ha intervenido con una nueva promoción de Viviendas de Protección Oficial que han rebajado el precio a más de la mitad.

En la zona de Capuchinos–La Trinidad, donde no es raro ver rentas cercanas a los 1.000 euros por viviendas de tamaño medio, la nueva promoción pública ofrece alquileres desde 450 euros.

La actuación se concreta en el Residencial 'La María', una promoción impulsada por la empresa municipal Emvisesa y ubicada en la calle La María, en el entorno de La Trinidad.

El proyecto, que ha sido visitado por el alcalde, José Luis Sanz, en la mañana de este lunes 4 de mayo, contempla la construcción de 16 viviendas protegidas cuya entrega está prevista para junio de 2026.

El contraste con el mercado libre en esta zona es evidente. Basta con consultar portales inmobiliarios como Idealista para comprobarlo. En la cercana calle Lamarque de Novoa, un piso de 65 metros cuadrados alcanza los 1.000 euros mensuales.

En León XIII, otro inmueble de apenas 70 metros y una sola habitación se oferta por 950 euros. Incluso opciones más reducidas, como una vivienda de 35 metros cuadrados, se sitúan en torno a los 625 euros. En esa misma línea, otro piso de 60 metros en Lamarque de Novoa roza los 980 euros al mes.

Frente a estas cifras, la promoción pública introduce un cambio sustancial. Las seis viviendas de dos dormitorios tendrán una renta mensual de 450 euros, mientras que las diez de tres dormitorios oscilarán entre los 530 euros y los 625 euros, dependiendo de su superficie.

En la práctica, un piso de tres habitaciones en este complejo puede costar lo mismo que un estudio en el mercado libre del entorno.

3,1 millones de euros

El proyecto no es menor desde el punto de vista económico. La inversión total asciende a 3,1 millones de euros, con financiación repartida entre el Ayuntamiento de Sevilla (más de 1,5 millones), fondos europeos Next Generation (764.565 euros) y el denominado Plan 20.000, que aporta cerca de 800.000 euros.

Se trata, según el Consistorio, de un ejemplo del esfuerzo público por ampliar el parque de vivienda asequible en zonas especialmente tensionadas.

La promoción incluye seis viviendas de dos dormitorios —una de ellas adaptada para personas con movilidad reducida— y diez de tres dormitorios. El objetivo, según ha defendido el alcalde durante su visita a las obras, es facilitar el acceso a un hogar digno, especialmente a aquellos colectivos con mayores dificultades para acceder al mercado libre.

6.100 VPO

Este movimiento se enmarca en una estrategia más amplia de impulso a la vivienda protegida en la ciudad. En los últimos años, Sevilla ha pasado de contar con 4.605 viviendas de protección oficial a superar las 6.100, lo que refleja un incremento notable del parque público.

De ese total, más de 2.200 corresponden a promociones gestionadas por Emvisesa: 346 ya entregadas, más de 1.100 en construcción y otras en distintas fases administrativas.

Pero la presión del mercado sigue siendo alta en barrios como Capuchinos, donde la cercanía al centro y la buena conexión con otras zonas de la ciudad han disparado los precios.

La irrupción de estas viviendas protegidas introduce un elemento corrector, aunque limitado en volumen. Dieciséis pisos son, en términos absolutos, una gota en un océano de demanda, pero marcan una línea de actuación que el Ayuntamiento pretende reforzar.

VPO en Triana

En paralelo, el Consistorio ha abierto una nueva convocatoria para adjudicar otras 24 viviendas protegidas en alquiler en el distrito Triana, dentro del Residencial Tejares-Triana.

Esta promoción incluye viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios, algunas adaptadas y con garaje y trastero, y está dirigida a familias cuyos ingresos no superen 3,5 veces el IPREM.

Las solicitudes para estas viviendas podrán presentarse entre el 4 y el 10 de mayo de 2026 a través del formulario habilitado por Emvisesa. La iniciativa forma parte del Plan Vive de la Junta de Andalucía, centrado en fomentar el acceso a la vivienda y la regeneración urbana.