En 48 horas, de imprevisto y con un equipo pionero: así se salvó la vida en el Virgen del Rocío a tres bebés no nacidos

El hospital sevillano del Virgen del Rocío ha vuelto a ser noticia.

Hace unos meses copó los titulares el nacimiento de Manuel, un niño cordobés que había sido intervenido en el centro hispalense de espina bífida durante la gestación. Es decir, los médicos lo operaron antes de nacer.

Ahora, la unidad de Medicina Fetal del que es uno de los referentes de la Sanidad en España lo ha vuelto a hacer.

En 48 horas, de imprevisto y con un equipo que "solo hay en este centro", los especialistas han intervenido a tres bebés. Mejor dicho, les han salvado la vida antes de que estos hayan llegado al mundo.

La primera operación realizada ha sido una cirugía EXIT (fuera del útero) y la segunda una fetoscopia láser.

Dos procedimientos "complejos" y que necesitan de una "actuación rápida", según explican a este medio los doctores Ángel Chimenea y Lutgardo García quienes las han capitaneado.

La forma de intervenir en la primera operación es exactamente igual que si se estuviera practicando una cesárea pero con una diferencia clave: el feto se vuelve a meter en la barriga de la madre una vez ha acabado el proceso.

La madre hace de pulmón

En este tipo de intervenciones la mujer "hace de pulmón en todo momento" y debe estar dormida. "Ella es la prioridad".

En esta ocasión, los médicos han tenido que operar al bebé por una tumoración en el cuello que "no le habría permitido respirar bien". Un tumor linfático le oprimía la tráquea.

La ejecutada es una actuación "muy peculiar y mínimamente invasiva". A través de esta intervención, los médicos han intubado al feto sin sacarlo de la barriga.

Los especialistas explican que, una vez que haya nacido, el bebé deberá de volver a pasar por quirófano para corregir la malformación provocada por la patología, sin embargo "esta operación le ha salvado la vida". Y es que, al contrario que otros procedimientos como el de espina bífida, esta "es curativa".

Mientras que dicha intervención ha podido ser programada por el equipo médico del Virgen del Rocío, la segunda surgió de imprevisto.

90% de probabilidades de fallecimiento

Según cuentan los doctores, hace unas semanas recibieron el aviso de que una paciente gaditana embarazada de gemelos tenía que ser intervenida de urgencia.

Los médicos se dieron cuenta de que uno de los niños le estaba transfundiendo la sangre a su hermano, algo que "tiene un 90 por ciento de probabilidades de fallecimiento".

Inmediatamente, la mujer fue trasladada hasta el Virgen del Rocío, donde le practicaron una operación de emergencia que duró "menos de una hora". La misma se llevó a cabo con un equipo pionero del que, de toda Andalucía, solo dispone el centro hispalense.

Chimenea y García sostienen que en esta ocasión el caso ha sido de aparición "tardía". No obstante, "la experiencia" del personal sanitario -multidisciplinar- que ha participado ha permitido salvar la vida de los bebés.

Una vez más, el centro hospitalario ha sido el escenario de dos intervenciones a pacientes de fuera de Sevilla. Concretamente, las dos mamás son naturales de la provincia de Cádiz.

Sin embargo, la preparación de dicho centro sevillano hace que este tipo de operaciones se deriven a él. Un hecho que los doctores has defendido puesto que "permite la cualificación de la unidad", con casi dos décadas de funcionamiento.