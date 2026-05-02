Identifican a 'Artone', uno de los grafiteros más activos de Sevilla: realizó más de 300 pintadas en solo un año

Un policía local hace fotos a uno de los gratifis del investigado. Ayuntamiento de Sevilla

La Policía Local de Sevilla ha identificado a 'Artone', uno de los grafiteros más activos de Sevilla. Tan solo en un año ha sido el autor de más de 300 actos vandálicos en la ciudad.

Los agentes le instruyen diligencias como investigado, no detenido, por un delito continuado de daños. La investigación se inició en el pasado mes de junio tras detectarse una proliferación de pintadas con la firma “Artone” en diferentes zonas de Sevilla, especialmente en el centro histórico.

Estas pintadas se realizaban sobre elementos de mobiliario urbano y propiedades privadas.

Los agentes encargados del seguimiento observaron un patrón repetitivo en la actuación del autor, quien mostraba especial predilección por la señalización vertical de tráfico, utilizando el interior de las señales como soporte para sus firmas.

Gracias a la pericia de los agentes especializados en pintadas vandálicas tras un intenso trabajo de vigilancia y análisis con el apoyo de cámaras de seguridad municipales los agentes han logrado identificar al presunto autor de las pintadas.

El presunto responsable está acusado de un presunto delito continuado de daños. Entre los elementos vandalizados, se incluyen señales verticales de tráfico, de vado, buzones de correos, cajas de semáforos, cajas de registro y fachadas de inmuebles, uno de ellos con protección patrimonial.

Estas conductas pueden llegar a considerarse delito contra el patrimonio histórico, cuando tienen la catalogación de edificios protegidos, o infracciones graves y muy graves según la nueva ordenanza de limpieza. Las sanciones por cometer este tipo de infracciones pueden alcanzar hasta los 3.000 €.

Sección anti pintadas vandálicas de la Policía Local

La Policía Local sigue mejorando la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos, así como, su formación y mejor aprovechamiento de sus recursos.

Desde su puesta en marcha la sección anti pintadas vandálicas de la Policía Local ha identificado a más de medio centenar de personas y tramitado cerca de 200 denuncias por infracción a la Ordenanza Municipal de Limpieza y Residuos.

Destacan los atestados por atentar contra elementos del Patrimonio histórico de lugares emblemáticos de la ciudad como el Puente de Isabel II, la fachada de la propia Casa Consistorial y la Parroquia de San Lorenzo.

Dicha sección policial, integrada en la Unidad Línea Verde, se puso en marcha en agosto de 2024 como respuesta a la demanda de vecinos y comerciantes para buscar una solución a las pintadas que sufren a diario en las fachadas de sus edificios y establecimientos.

Los agentes que la componen cuentan con una amplia trayectoria en la materia y formación pericial en grafística, aunque se trabaja de forma coordinada con el resto de indicativos de la Policía Local de Sevilla, algo imprescindible para poder prestar un buen servicio.

Al trabajo policial se une la labor de la Brigada de Pintadas Antivandálicas puesta en marcha por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.

Un servicio de limpieza y recuperación de fachadas que se complementa con la labor policial de identificación y denuncia de las personas las responsables de estos actos.

Aunque los agentes trabajan en todo el conjunto de la ciudad, se han fijado puntos y ubicaciones consideradas más vulnerables por la reincidencia de pintadas vandálicas en estos lugares.

Los vecinos y comerciantes han mostrado abiertamente su satisfacción con este servicio ya que los policías mantienen un contacto permanente y directo para conocer de primera mano sus necesidades.

Igualmente, desde la Fiscalía de Medio Ambiente ha sido acogida de manera muy positiva la creación de esta sección por parte de la Policía Local con la que se mantiene también una estrecha colaboración.

Desde el Ayuntamiento se aborda el problema de las pintadas antivandálicas de forma trasversal y gracias al trabajo conjunto de las diferentes áreas, ya existe una colaboración directa y permanente entre los de la Policía y la Gerencia para conseguir una mayor eficacia que redunde en el beneficio del ciudadano.