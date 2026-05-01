El Ayuntamiento de Sevilla licita por 3,5 M€ las obras para poner fin a las inundaciones en el Tiro de Línea

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se reúne con los vecinos del Tiro de Línea para explicarle las obras que acabarán con las inundaciones. Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, ha licitado las obras para atajar las inundaciones del Tiro de Línea con una nueva estación de bombeo.

Los trabajos para mejorar el drenaje de la zona cuentan con un presupuesto de 3,5 millones de euros y estarían finalizados para el último cuatrimestre de 2027.

Así se lo ha trasladado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, a los vecinos de la zona durante la reunión mantenida para detallarle los trabajos necesarios en la barriada, una actuación que tiene prevista su puesta en marcha durante este año y que cuenta con un plazo de ejecución aproximado de 280 días.

Los trabajos tienen como objeto evitar las recurrentes inundaciones urbanas que se producen en el entorno de la calle Sanlúcar la Mayor, debido a la menor cota topográfica de esta zona respecto al resto de la ciudad.

La solución planteada permite aislar la barriada de la red principal de colectores y, por medio de una estación de bombeo, elevar las aguas pluviales.

A ello se suma un nuevo colector de impulsión, que modificará la cuenca de vertido para conducir esos caudales al colector Tamarguillo que discurre bajo el parque José Celestino Mutis.

La solución por lo tanto plantea la ejecución de los siguientes elementos principales: un nuevo colector por la calle Sanlúcar la Mayor, otro por la calle Écija y pequeños tramos de conexión de las redes existentes con las nuevas en calle Morón, Marchena, Utrera, Osuna, Carmona, Lora del Río y Sierra de la Grana, cámaras diversas y otros elementos auxiliares.

También se llevará a cabo la realización de la nueva Estación de Bombeo de Aguas Pluviales (EBAP), ubicada en la intersección de la calle Écija con la calle Lora del Río, en la llamada Plaza Sierra de la Grana. Y la del colector de impulsión hasta el Colector Tamarguillo.

La actuación incluye la reposición de los pavimentos afectados con las mismas características de los existentes actualmente, y la extensión final de una capa de rodadura en todas las calles afectadas.

Parte de una estrategia hidrológica más amplia

Esta intervención forma parte de una estrategia integral destinada a mejorar la capacidad de respuesta frente a inundaciones urbanas.

Para ello, se han llevado a cabo diferentes actuaciones, tanto finalizadas como en ejecución, entre las que se incluyen obras en el colector principal por la Avenida de las Razas y Palmas Altas, así como en la nueva estación de bombeo del Tamarguillo.

En la zona afectada, está prevista la construcción del futuro colector interceptor, cuyos primeros tramos por las avenidas de San Francisco Javier y Luis de Morales ya se han completado.

La obra continuará su desarrollo por Diego Martínez Barrio, Almirante Topete, Párroco Antonio González Abato, Victoria Domínguez Cerrato, Mago de Oz y la calle Orfebre Cayetano González, hasta enlazar con la estación de bombeo del Tamarguillo, que verá aumentada su capacidad de evacuación de aguas pluviales.