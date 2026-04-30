Sevilla amplía su alcance global gracias a su conexión directa con Heathrow

La delegada de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla durante el encuentro. Ayuntamiento de Sevilla.

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha mantenido en Londres un encuentro de trabajo con el equipo de Desarrollo de Negocio del Aeropuerto de Heathrow —integrado por Ricky Dagdag, Miguel Álvarez Frías y Mónica Cerezo González— para consolidar la estrategia de conectividad internacional de la ciudad, marcada por la reciente puesta en marcha del vuelo directo Sevilla–Heathrow operado por Vueling.

Esta nueva ruta, inaugurada en abril de 2026 y anunciada en el marco de la World Travel Market el pasado mes de noviembre, cuenta con siete frecuencias semanales, lo que supone un salto cualitativo en la conectividad aérea de Sevilla.

La conexión directa entre el aeropuerto de Sevilla (SVQ) y Heathrow (LHR) no solo facilita el flujo de viajeros entre ambos destinos, sino que posiciona a la ciudad dentro del principal nodo aeroportuario de Europa y uno de los más importantes del mundo.

Durante la reunión, ambas partes han analizado el impacto estratégico de esta conexión, especialmente en relación con el mercado británico, que ya aporta más de 162.000 viajeros anuales a Sevilla, con una estancia media de tres noches y un gasto turístico superior al de otros mercados emisores.

En este contexto, la nueva ruta no solo refuerza el turismo de calidad, sino que amplía el alcance global de la ciudad al permitir conexiones eficientes con destinos de largo radio en América, Asia y Oriente Medio.

“El enlace directo con Heathrow supone un antes y un después para Sevilla. No solo fortalecemos nuestra posición en el mercado británico, sino que nos conectamos con el mayor hub internacional de Europa, abriendo la ciudad al mundo de una forma mucho más competitiva”, ha destacado Angie Moreno.

La edil de Turismo y Cultura ha subrayado además el efecto “hub” que genera esta infraestructura: “Heathrow actúa como una gran puerta de entrada global. Gracias a esta conexión, Sevilla se integra en una red de destinos internacionales que facilita tanto la llegada de turistas de alto valor como nuevas oportunidades económicas y de negocio”.

El Aeropuerto de Heathrow, considerado un “megahub” global, canaliza millones de pasajeros al año y ofrece conexiones directas con cientos de destinos internacionales. Su papel como núcleo de transferencia convierte esta nueva ruta en una herramienta clave para reducir tiempos de viaje, evitar escalas innecesarias y mejorar la competitividad de Sevilla como destino turístico internacional.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Sevilla continúa avanzando en su estrategia de posicionamiento internacional, apostando por una conectividad aérea de alto nivel que impulse el crecimiento sostenible del turismo y la proyección global de la ciudad.