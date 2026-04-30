La nueva clínica Suturo de Sevilla ya está abierta al público tras su inauguración oficial en Los Remedios

Parte del equipo de Suturo, durante la inauguración de la clínica en Sevilla. / Arteria Suturo.

Suturo Salud ha inaugurado oficialmente su nueva clínica en Sevilla, un centro médico de casi 1.000 metros cuadrados ubicado en la calle Juan Sebastián Elcano 18C, en pleno barrio de Los Remedios. Las instalaciones ya están abiertas al público con el objetivo de ofrecer una atención médica especializada, resolutiva y personalizada en el ámbito de la urología avanzada y la cirugía mínimamente invasiva.

Como señaló el doctor Antonio Medina, director médico de Suturo, en su discurso durante el acto de inauguración, la clínica “nace con la vocación de cumplir con la privacidad, la seguridad y la comodidad del paciente y su familia, que sientan que los cuidamos y los escuchamos, tratando en todo momento de ser empáticos con ellos”.

La apertura supone un paso importante en la consolidación de Suturo Salud en Andalucía y refuerza su modelo de crecimiento como grupo médico especializado, con presencia también en Galicia y Levante. El nuevo espacio ha sido diseñado para integrar en un mismo entorno consultas, diagnóstico, procedimientos quirúrgicos y seguimiento del paciente.

Más allá de su gran apuesta tecnológica, Suturo reúne un total de 17 grandes especialistas: “La Urología se divide en subespecialidades, e intentamos ser líderes en cada una”, indica el doctor Manuel Ruibal, CEO del grupo. “No es fácil reunir a un equipo de esta calidad, pero para nosotros es fundamental: si no tienes buenos profesionales detrás de esa tecnología no vas a ofrecer lo que necesitan los pacientes”.

Uno de los principales elementos diferenciales de la nueva clínica es la incorporación de dos quirófanos propios de Cirugía Mayor Ambulatoria, preparados para realizar intervenciones urológicas y procedimientos de otras especialidades como dermatología, neurocirugía u oftalmología, entre otras.

Esta dotación permite que determinados procesos puedan abordarse dentro del propio centro, sin necesidad de derivar al paciente a otros espacios quirúrgicos externos.

“Se trata de un concepto novedoso, un centro médico con posibilidad de quirófano”, como afirma el doctor Rubén Campanario. “Es además una policlínica, no tratamos una sino diversas especialidades. Tenemos una gran sala de despertar, disponemos de dos quirófanos y de diez consultas médicas. Es decir, vamos a poder dar un soporte médico quirúrgico a nuestra población”, recalca.

Este planteamiento responde a una de las líneas centrales del modelo asistencial de Suturo: cuidar no solo la intervención o el tratamiento, sino también la experiencia completa del paciente antes, durante y después del procedimiento.

De izquierda a derecha, los doctores Antonio Medina, Manuel Ruibal y Rubén Campanario. Clínica Suturo.

Un centro diseñado para atender patologías urológicas con alta capacidad de resolución

La nueva clínica de Sevilla está orientada al diagnóstico y tratamiento de patologías urológicas tanto masculinas como femeninas. Entre sus áreas de trabajo se encuentran el cáncer de próstata, renal y vesical, la hiperplasia benigna de próstata, la litiasis, la incontinencia urinaria, las patologías del suelo pélvico, la andrología y la fisioterapia urológica.

El centro incorpora tecnología de última generación aplicada a la urología, incluyendo sistemas de cirugía robótica y técnicas mínimamente invasivas. Esta apuesta tecnológica permite realizar procedimientos de alta precisión, reducir el impacto quirúrgico en determinados casos y favorecer procesos de recuperación más eficientes, siempre bajo criterio médico y de forma personalizada según cada paciente.

[El robot Da Vinci, que permite llevar a cabo intervenciones de alta precisión. Clínica Suturo.

La clínica también refuerza la actividad de Suturo en cirugía robótica, uno de los ámbitos en los que el grupo ha construido su posicionamiento nacional. Su equipo médico acumula una amplia experiencia en procedimientos urológicos complejos, especialmente en cirugía prostática, uro-oncología, litiasis y patología del suelo pélvico.

Privacidad, accesibilidad y atención personalizada en el corazón de Los Remedios

La elección de Los Remedios responde a la voluntad de ofrecer un centro accesible, bien ubicado y próximo al paciente sevillano. La clínica se encuentra en una zona estratégica de la ciudad y ha sido concebida como un espacio moderno, funcional y discreto, especialmente relevante en una especialidad médica que aborda problemas de salud íntima y, en muchos casos, asociados a un alto componente emocional.

Para Suturo Salud, la privacidad forma parte del tratamiento. Por ello, la distribución de los espacios, la atención en consulta, las zonas quirúrgicas y las salas de recuperación se han planteado para ofrecer un entorno seguro y confortable, donde cada paciente pueda recibir una atención individualizada.

Inauguración oficial con profesionales sanitarios y colaboradores

El acto de inauguración reunió este miércoles a representantes de la clínica, profesionales sanitarios y colaboradores del grupo, en un encuentro en el que se presentaron las nuevas instalaciones y se atendió a los medios de comunicación.

La apertura de este centro consolida la presencia de Suturo en Sevilla, ciudad en la que el grupo desarrolla actividad desde 2020, y refuerza su apuesta por un modelo asistencial basado en la especialización médica, la innovación tecnológica y la atención personalizada.

Sobre Suturo Salud

Suturo Salud es un grupo médico especializado en urología avanzada y cirugía robótica, con presencia en Andalucía, Galicia y Levante. Cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados y tecnología de última generación para el abordaje de patologías urológicas mediante procedimientos mínimamente invasivos y sistemas quirúrgicos avanzados.

Su modelo asistencial combina excelencia clínica, precisión quirúrgica y atención integral, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente a través de la innovación médica, la seguridad y el acompañamiento personalizado.