Forbes vuelve a reconocer a tres especialistas de Quirónsalud, únicos representantes de la sanidad privada andaluza

Por tercer año consecutivo, tres profesionales del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón han sido incluidos en la lista de ‘Los 100 mejores médicos de España’ elaborada por Forbes. Este reconocimiento consolida al centro como el único representante de la sanidad privada andaluza en este prestigioso ranking.

Los doctores Salvador Morales y Adolfo López, junto a la doctora María José Lirola, repiten presencia en la clasificación, destacando por su trayectoria clínica, docente e investigadora en sus respectivas especialidades.

El doctor Salvador Morales es jefe del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo tanto en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón como en el Hospital Universitario Virgen Macarena.

Además, lidera el área de Cirugía de la Obesidad en un centro de excelencia en este ámbito. Su carrera ha sido reconocida en múltiples ocasiones, llegando a ser considerado el mejor cirujano general de España según MERCO y el Observatorio de Salud, Sanidad y Farmacia. Actualmente, preside la European Hernia Society y en 2025 recibió la Medalla de la Ciudad de Sevilla.

Por su parte, el doctor Adolfo López dirige el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla.

Especialista en patología mamaria y senología, ha desarrollado una destacada labor investigadora en el ámbito del cáncer de cérvix, tanto en diagnóstico como en tratamiento. Además, participa activamente en formación y divulgación científica, y forma parte del estudio Procervix para la prevención del cáncer de cuello uterino.

La doctora María José Lirola es jefa del Servicio de Pediatría del mismo hospital.

Su trabajo se centra en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades inflamatorias y autoinmunes en niños y adolescentes. Su perfil combina la práctica clínica con una intensa actividad docente y divulgativa, siendo además coordinadora del Área de Docencia del Instituto Hispalense de Pediatría. En 2025, ejerció como copresidenta en la Reunión Nacional de Urgencias Pediátricas.

Por noveno año, Forbes publica este listado que reconoce a los mejores médicos del país en los ámbitos asistencial, investigador y docente.

Desde el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón destacan el orgullo de contar con profesionales de referencia a nivel nacional e internacional, lo que refuerza su compromiso con una atención sanitaria de excelencia basada en la calidad y la especialización.