Estafan más de 60.000 euros a unas 40 personas tras ofrecerles falsos títulos de socio de una caseta de la Feria

Imagen de la Feria de Abril de Sevilla en 2026. Europa Press

La Policía Nacional ha detenido a dos personas acusadas de estafar cerca de 60.000 euros mediante la venta fraudulenta de supuestos títulos de socio de una caseta de la Feria de Abril de Sevilla.

La investigación, enmarcada en la denominada operación Capote, se inició a comienzos de año, cuando los agentes detectaron que los ahora detenidos habían entablado contacto con un grupo de unas 40 personas interesadas en adquirir derechos de socio en una caseta del recinto ferial.

Según las pesquisas, durante los meses de febrero y marzo los implicados organizaron varios encuentros con las víctimas, en los que estas llegaron a abonar 1.500 euros por persona como adelanto para iniciar los trámites de acceso a la supuesta caseta.

Las sospechas surgieron cuando, días antes del inicio de la feria, uno de los investigados anunció la cancelación de una cena previa al evento.

Ante esta situación, los afectados decidieron acudir directamente a la caseta durante la celebración de la Feria de Abril, donde comprobaron que no figuraban en ningún listado oficial de socios, confirmando así que habían sido engañados.

Tras las investigaciones, los agentes lograron identificar y localizar a los presuntos responsables, que fueron finalmente detenidos y puestos a disposición judicial.