Muere un motorista en un accidente de tráfico tras chocar con un coche a la altura de Pino Montano, en Sevilla

Imagen de los servicios de emergencia en la SE-20, en una imagen de archivo. Emergencias de Sevilla

Un motorista ha muerto tras una colisión con un coche en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera SE-20, a la altura del barrio sevillano de Pino Montano. El siniestro se produjo sobre las 23:15 horas, momento en el que se produjo el choque, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El accidente tuvo lugar en el kilómetro cinco de esta vía en sentido aeropuerto. Esta carretera es conocida popularmente como la ronda Super Norte de Sevilla y conecta la Isla de la Cartuja con la terminal aérea.

El aviso recibido por parte de otros viajeros que se encontraron con el accidente movilizó rápidamente a los servicios de emergencia después de que se recibieran varias llamadas que alertaban de una colisión entre un coche y una moto.

Al estar considerada como una vía urbana, es la Policía Local de Sevilla la que se ha hecho cargo de la investigación del accidente, con la que arrojar más luz al suceso que le ha costado la vida al motorista.

Fueron agentes de este mismo cuerpo policial los que intervinieron desde un primer momento. Además de la Policía municipal, también acudieron al lugar del siniestro efectivos sanitarios y personal de Mantenimiento, que intervinieron en la zona tras recibirse los avisos.

Posteriormente, desde el 061 confirmaron que el conductor de la motocicleta, un hombre del que no ha trascendido la edad, había perdido la vida en el mismo lugar del accidente. El motorista falleció prácticamente en el acto.

La vía en la que se ha producido el siniestro es una de las que más reivindicaciones recibe por parte de los usuarios de que necesita más reformas, debido al intenso tránsito que recibe.

Pese a que estos arreglos necesarios han sido realizados por parte de las autoridades, las fuertes lluvias que han azotado la provincia de Sevilla durante los pasados meses han multiplicado los baches y las zonas casi impracticables.