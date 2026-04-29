Unos ladrones intentan robar las maletas a un grupo de turistas en el centro de Sevilla y a plena luz del día

La Policía Nacional está investigando el robo a un grupo de turistas de Sevilla a plena luz del día. Los hechos han tenido lugar la tarde de este miércoles en la calle Eslava, en las inmediaciones de la Plaza de San Lorenzo, ubicada en el centro de la ciudad.

Tal y como ha confirmado el cuerpo policial a este periódico, se ha tratado de un hurto que ha acabado convirtiéndose en un robo con violencia. El motivo es que las víctimas, al darse cuenta de que cuatro personas estaban intentando llevarse sus pertenencias, comenzaron a forcejear con las mismas.

Los ladrones iban montados en un coche cuando, a su paso por la citada vía, se apearon de él para llevarse el equipaje.

En un principio se pensó que los hombres querían raptar a uno de los visitantes, un menor, sin embargo las autoridades descartan esta hipótesis. Se cree que el forcejeo entre este y uno de los delincuentes ha dado pie a que los testigos pensaran que estaban intentando llevárselo.

Además, las mismas fuentes policiales señalan que los autores de los hechos no iban con la cara cubierta, sino que querían ocultar su rostro con las prendas de ropa.

Después del forcejeo con los turistas, los ladrones han huido en un coche. Actualmente, la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para arrojar luz a lo sucedido.