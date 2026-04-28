‘Secretario’, de El Parralejo, gana el Premio Taurino de los veterinarios al Mejor Toro de la Feria de Sevilla 2026

Una vez acabada la Feria de Sevilla, el jurado encargado de conceder el Premio Taurino, reconocimiento otorgado cada año por el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla, se reunió el lunes 27 de abril de 2026 a las 14:30 horas para elegir, por unanimidad, a 'Secretario', de la ganadería El Parralejo, como Mejor Toro de la Feria de Sevilla 2026.

Secretario, toro de capa negra, nacido en octubre de 2021, herrado con el número 27 y de 562 kg de peso, fue lidiado en tercer lugar el miércoles 22 de abril de 2026 por David de Miranda.

El jurado ha destacado de Secretario "su trapío, comportamiento durante la lidia, encastada, bravura y nobleza", lo que le ha hecho merecedor por mayoría de la XVII edición del único galardón otorgado exclusivamente por veterinarios, profesionales cualificados para realizar una valoración objetiva del astado desde el punto de vista de sus características morfológicas y funcionales.

El Jurado Calificador de la XVII edición del Premio al Mejor Toro de la Feria de Abril 2026 ha estado compuesto por D. Santiago Sánchez-Apellániz García, presidente del Jurado y del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla.

A este experto le acompañaron los veterinarios nombrados para los equipos actuantes en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla para la Temporada 2026.: D. Rafael Fabra Barrena, Dña. Rosa Mª Gil Prieto, D. Ignacio Rebollo Rodríguez, D. Rafael Fernández-Daza Centeno, D. Francisco Sanz Daza, D. Alfredo Luzardo Santana, D. Francisco Javier Herrera Gil y Dña. María Victoria García-Miña Díaz, actuando como secretario de este jurado D. Fernando Caballos Rufino, vicepresidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla.

El premio al Mejor Toro del Colegio de Veterinarios de Sevilla trata de poner en valor y reconocer la labor de los equipos gubernativos, ganaderos y muy especialmente de los veterinarios actuantes en Espectáculos Taurinos de nuestra provincia, profesionales que intervienen antes, durante y después de la lidia, y que son piezas imprescindibles por su capacitación y cualificación para el desarrollo de la Fiesta.