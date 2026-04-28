Morante de la Puebla y David de Miranda se reparten los premios de la Feria de Abril como máximos triunfadores

Morante de la Puebla y David de Miranda han sido las máximas estrellas de la Feria de Abril a juicio de los jurados nombrados por la Real Maestranza de Caballería y los trofeos 'Puerta del Príncipe' instituidos por El Corte Inglés.

Ambos jurados se han reunido este lunes y los han declarado autor de la mejor faena y triunfador, respectivamente, del ciclo sevillano.

Los miembros de los mismos han coincidido en muchas de las distinciones. De hecho, a la hora de premiar el mejor toreo de capote del ciclo abrileño, los dos jurados se han decantado también por Morante de la Puebla.

También ha habido unanimidad a la hora de premiar a la mejor estocada. En la Maestranza y los Puerta del Príncipe han coincidido al distinguir a Manuel Escribano sin discrepar en la decisión de declarar a Andy Cartagena como mejor rejoneador.

La Real Maestranza, por su parte, ha concedido su Copa Grande de Plata destinada a subrayar el juego de la mejor corrida lidiada en el ciclo a la ganadería de Hermanos García Jiménez, aunque no ha coincidido con el jurado nombrado por El Corte Inglés en este apartado, que se ha decantado por la vacada de El Parralejo.

La Copa Pequeña de Plata, que premia al mejor ejemplar lidiado según los premios maestrantes, será para el toro 'Secretario' del hierro de El Parralejo.

En el apartado de las cuadrillas también hubo diferencias. Si los Puerta del Príncipe escogían a Antonio Chacón como mejor subalterno de la Feria, en el jurado de la Real Maestranza iban a proclamar a Curro Javier.

El cuerpo nobiliario concede un segundo premio específico a la actuación en banderillas que ha recaído en Iván García.

En el reconocimiento al mejor picador del ciclo sí hubo unanimidad en las dos deliberaciones, que se decantaron por Manuel Jesús Ruiz Román 'Espartaco'.

Los premios taurinos que concede El Corte Inglés se entregarán el próximo 12 de mayo en el Real Alcázar de Sevilla en una edición especial por su XL aniversario, que incluirá en esta edición una mención especial a Curro Romero, que acaba de recuperarse de un nuevo achaque de salud.

Por su parte, los trofeos de la Real Maestranza de Caballería serán entregados junto con los premios a los mejores expedientes de la Universidad de Sevilla de la promoción anterior en un acto a celebrar en la plaza de toros antes del comienzo de la temporada 2027.

Los de 2026 han sido los primeros que se han fallado bajo la tenencia de Marcelo Maestre, que tomó posesión el pasado verano y que ha presidido el escrutinio en un acto que también ha contado con el estreno del empresario José María Garzón.

La colección de premios se completa con los trofeos Doctor Vila que falla el equipo médico de la plaza para resaltar el mejor quite artístico, que será recibido también por Morante de la Puebla por las chicuelinas y las gaoneras de su gran tarde del 20 de abril.

Y el quite providencial, que recae en el banderillero José Luis Neiro por el que realizó a Manuel Escribano en el transcurso del tercio de banderillas de su segundo toro en la corrida de Miura.

No son los únicos premios fallados este lunes. El Colegio de Veterinarios también se ha decantado por el toro 'Secretario' de la ganadería de El Parralejo como mejor de la Feria.

Finalmente, la asociación Aula Taurina ha concedido su premio 'Mejor Lección Torera' en su XXXVI edición a Morante de la Puebla.