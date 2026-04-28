Condenan a una pareja por obligar a trabajar en el campo "sin sueldo" a un hombre con discapacidad en Sevilla

Trabajando en el campo, "sin sueldo" y durmiendo en el colchón de una tienda de campaña colocada en la azotea.

Esta era la vida a la que sometía una pareja de Sevilla a un hombre "huérfano de padres" y con un "retraso leve moderado" hasta que este "consiguió escapar de la vivienda" en la que lo retenían.

Ahora, la Justicia ha condenado a los acusados -un hombre y una mujer- a penas de prisión de hasta dos años y medio.

No obstante, los autores de los hechos no pisarán la cárcel puesto que el tribunal ha aplicado una medida excepcional de suspensión de las penas privativas de libertad durante cuatro años con la condición de que no vuelvan a delinquir en este periodo de tiempo.

Además, el tribunal ha tenido en cuenta que ambos ya habían ingresado la cantidad de 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil, lo que ha servido como atenuante de reparación de perjuicio.

Los hechos se remontan a 2019, cuando la pareja "aprovechó" las circunstancias de la víctima -"fácilmente apreciables a la vista"- para ofrecerle un trabajo en la cosecha de la patata. El hombre aceptó el puesto e inmediatamente los acusados "le retuvieron su documentación".

Con esta última, uno de los responsables, "prevaliéndose de su déficit intelectual y con la excusa de regularizar su situación" le "dio de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) como autónomo en la actividad de apoyo a la agricultura" para "dotar de apariencia de regularidad contratos temporales en el sector agrario".

Además, con el pretexto de que "habían pagado 20.000 euros por él", la pareja se negaba a pagarle un sueldo. El hombre "no podía marcharse hasta que no saldase su deuda".

Es más, según el tribunal, "fueron varias las ocasiones en las que la víctima pidió a sus captores que le dejaran regresar a su lugar de origen, negándoselo siempre".

Durante el tiempo que permaneció así, "el varón vivía con los encartados en un inmueble donde le habilitaron un sofá en un pasillo para que el mismo durmiera". No obstante, "terminó alojado en la azotea, donde dormía en un colchón en el suelo, con el único cobijo de una tienda de campaña".

Finalmente, el varón consiguió escapar del inmueble "con la excusa de tirar la basura, siendo localizado desorientado y con síntomas de desnutrición en una venta próxima a Alcalá de Guadaíra".

En un registro de vivienda de los acusados, se halló, entre otros efectos, documentación personal de la víctima, documentación laboral de varios ciudadanos rumanos y libretas con anotaciones, así como un total de 745 euros procedentes de la ilícita actividad.

El grado de discapacidad que presenta este hombre hace que el mismo "sea una persona especialmente vulnerable ante determinadas situaciones sociales, donde precise sopesar ventajas e inconvenientes de sus decisiones más allá de lo inmediato".

Durante la vista oral que ha acogido este martes la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, el hombre ha sido declarado culpable de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, así como de un delito continuado de falsedad en documento oficial. La mujer, por su parte, ha sido declarada culpable tan solo del primero.

El encausado ha sido condenado, en un principio, a dos años y seis meses de prisión, mientras que esta segunda había sido condenada a dos años, por el primero de los delitos.