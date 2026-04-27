Detenido un hombre por exhibicionismo ante dos menores en el Parque de María Luisa durante el Domingo de Feria

Imagen de la detención por parte de la Policía Local. Ayuntamiento de Sevilla

La Policía Local de Sevilla ha detenido a un hombre de 43 años como presunto autor de un delito de exhibicionismo en presencia de dos menores de 5 y 6 años en el Parque de María Luisa.

Los hechos ocurrieron en torno a las 20:30 horas del Domingo de Feria, coincidiendo con la última jornada de la semana festiva en la ciudad.

Según ha informado Emergencias Sevilla a través de su perfil oficial en la red social X, varios ciudadanos alertaron a los agentes después de presenciar la escena en una de las zonas del recinto.

Tras personarse en el lugar, los efectivos localizaron al sospechoso y procedieron a su detención.

El arrestado permanece bajo custodia en dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial.

La publicación de Emergencias Sevilla ha generado numerosas reacciones entre usuarios en redes sociales, algunos de los cuales aseguran que determinados puntos del Parque de María Luisa arrastran desde hace años problemas relacionados con este tipo de conductas.

“Ese parque siempre ha sido un nido de depravados en determinadas zonas”, señalaba un usuario, mientras otra persona recordaba que “desde jovencita se ponían por los setos”.

Los comentarios han reabierto el debate sobre la vigilancia en uno de los espacios más emblemáticos de la capital andaluza, especialmente en áreas más apartadas del parque frecuentadas por familias y turistas.