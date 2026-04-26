Un sólido Román se impone ante un gran 'Lamparillo' de Miura y Escribano puntúa en su último cartucho de la feria

Una embraguetada faena de Román al mejor toro de la corrida de Miura, 'Lamparillo' de nombre, y la oreja que cortó Manuel Escribano al cuarto ha sido lo más destacado de la última corrida de la feria de Sevilla, unida desde tiempo inmemorial al legendario hierro.

Con una presentación muy en Miura y un comportamiento desigual, la mayoría sí fueron más nobles y dóciles; tercero y cuarto tuvieron transmisión y más clase, pero los dos últimos sí tuvieron más guasa, pero de la mala, de los que pastan en Zahariche.

Pepe Moral se ha llevado el peor lote y no ha podido puntuar. Sí lo hizo Román, aunque sin cortar oreja porque pinchó con los aceros. El valenciano consiguió con mucha inteligencia meter en la canasta a ese gran 'Lamparillo', que derrochó mucha clase en sus embestidas.

Insistió más por el pitón derecho, que era por donde tenía más recorrido y pudo cuajarle tres largas tandas de derechazos con auténtica firmeza y ligazón.

Con mucha solidez le aguantó miradas sin quitarle la muleta de la cara, entendiendo a la perfección lo que le pedía el animal.

De no haber fallado la espada, le hubiera cortado una oreja de mucho peso. Con el sexto estuvo igual de firme, pero fue imposible y a este sí lo mató por derecho.

Un premio que sí se llevó Manuel Escribano del cuarto, con el que ha podido sacarse la espina de esta feria, ya que con los Victorinos no pudo ser.

Manuel Escribano da un pase de pecho al cuarto de Miura en Sevilla. Salvador López Medina

Como es habitual en el torero de Gerena, lo esperó en la puerta de toriles con muchos apuros porque el animal apretó en el capote. Aunque para apuros el último par al violín pegado a las tablas y casi sin escapatoria.

Pero escapó para esperarlo en el tercio con pases cambiados por la espalda para abrir la faena. Escribano lo hizo todo para el toro porque le acompañó en su noble embestida con algún que otro altibajo.

No obstante conectó con el público, que valoró sobre todo los remates de las tandas y tras una estocada efectiva, terminó cortándole la oreja.

Con el primero no tuvo opciones, después de que este acabara saltando limpiamente al callejón, del que salió en unos segundos, en cuanto le abrieron una de las puertas.

Otro de los toros más descastados fue el segundo, con un peso en la báscula que imponía, 679 kilos, un sobrero al que Pepe Moral volvió a recibir a porta gayola. Tragó quina para pegarle la larga cambiada, a la que siguió un largo saludo capotero por verónicas.

Pepe Moral recibe a su primer toro de Miura en Sevilla. Salvador López Medina

Ya con la muleta lo tuvo que hacer todo por el pitón derecho porque por el izquierdo no tuvo ni un pase. Y el quinto ya sí fue una alimaña de Miura, con el que Pepe Moral, por su bien, terminó pronto.

Y así, con la de Miura, con otro casi llenazo en los tendidos y el clarín largo del último tercio se acaba una feria de Sevilla histórica.

Aunque ya todo es histórico, esta si lo era de verdad con la nueva era de José María Garzón como empresario, pero sobre todo por los nueve carteles de 'No hay billetes' que se han colgado y con la feria televisada casi al completo. Después seguirá diciendo el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ya los toros no interesan...